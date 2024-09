Mưa lớn sau bão Yagi, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc mất điện

(VTC News) -

Tại Lào Cai, đến 10h ngày 9/9, công ty điện lực đã cắt trên 600 trạm biến áp hạ thế, tương ứng hơn 100.000 khách hàng bị mất điện. Hiện điện lực Lào Cai huy động tối đa nhân lực ứng trực để khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.

Khoảng 13.650 khách hàng ở Cao Bằng cũng bị mất điện. Trong đó, huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc bị cô lập bởi lũ, mất tín hiệu sóng điện thoại. Nguồn điện cho các trạm bơm tiêu úng tại tỉnh này vẫn được duy trì.

Tại Bắc Kạn, nhiều cột điện hạ thế bị sạt lở, gãy đổ. Điện lực huyện Ba Bể buộc ngừng cấp điện 18 trạm biến áp, khiến 2.540 khách hàng bị ảnh hưởng.

Hiện tại, các nhà máy thủy điện của EVN ở khu vực phía Bắc vẫn duy trì vận hành bình thường. Song, lưu lượng nước đến các hồ thủy điện đã tăng do ảnh hưởng của mưa bão.

Một số hồ chứa thủy điện đang thực hiện mở các cửa xả để điều tiết theo điều hành, điển hình như Tuyên Quang mở 4 cửa, Lai Châu mở 1 cửa, Bản Chát mở 4 cửa, Huội Quảng mở 4 cửa, Hòa Bình mở 2 cửa, Thác Bà mở 2 cửa, Trung Sơn mở 6 cửa, Bản Vẽ mở 6 cửa.

Mưa lớn khiến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc mất điện diện rộng. (Ảnh: EVN).

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Yagi, hệ thống điện tại nhiều địa phương bị tê liệt diện rộng do 10 sự cố đường dây 500 kV, 35 đường dây 220 kV, 9 trạm biến áp 220-500 kV và 97 đường dây 110 kV do các điện lực địa phương đảm trách vận hành. Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), hơn 5,7 triệu khách hàng đã bị cắt điện do bão.

Tuy nhiên, hiện các sự cố này đã được khắc phục. Trong số hơn 5,7 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão Yagi, đến sáng 9/9 đã khôi phục cung cấp điện cho 4,2 triệu khách hàng, tương ứng tỷ lệ khôi phục là 73,7%.

Tại Hà Nội, 290.000 khách hàng bị ảnh hưởng, hầu hết ở khu vực các huyện ngoại thành. Đến nay, gần như toàn bộ 100% các khách hàng này đã được khôi phục cấp điện.

Tương tự, Thanh Hóa đã khắc phục xong, cấp điện trở lại cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Trước đó, có 18 đường dây trung áp bị sự cố, 10 cột hạ áp bị gãy đổ và 5 cột bị nghiêng do bão. Sự cố kiến 68.000 khách hàng bị ảnh hưởng.

Khoảng 4.000 cán bộ nhân viên của công ty điện lực tham gia khắc phục hậu quả, khôi phục điện sau bão. Ngoài ra, 413 cán bộ, công nhân kỹ thuật từ 13 đơn vị trực thuộc được huy động để hỗ trợ xử lý sự cố lưới điện tại Quảng Ninh, Hải Phòng.