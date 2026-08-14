21 chuyến bay ảnh hưởng do thả diều gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất

Theo báo cáo diễn biến sự cố của cơ quan quản lý bay, lúc 19h40 ngày 13/8, Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực 3 (TT3) phát hiện một vật thể nghi là drone/UAV tại khu vực hướng cầu Tham Lương.

Đến khoảng 20h02, thông tin cập nhật xác định vật thể tiếp tục xuất hiện tại khu vực phường Tây Thạnh, giáp ranh sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhận thấy nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất để kiểm tra, đánh giá tình hình.

Diều gắn đèn chớp thả đêm ở độ cao 400m, “thủ phạm” gây báo động nhầm UAV tại Tân Sơn Nhất. (Ảnh: VATM)

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, các tàu bay đang trên hành trình đến Tân Sơn Nhất được hướng dẫn bay chờ trên không; các chuyến bay chuẩn bị khởi hành tạm thời bị giữ lại dưới mặt đất.

Dù thời gian tạm dừng khai thác chỉ kéo dài khoảng 14 phút, sự cố đã gây ảnh hưởng dây chuyền đến 21 chuyến bay. Trong số đó có 4 chuyến tại Tân Sơn Nhất phải dừng chờ khởi hành, một chuyến chuyển hướng đáp xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) còn lại phần lớn đang trên đường đến phải bay chờ.

Qua quá trình tiếp tục xác minh, đến khoảng 20h34 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã xác nhận vật thể bay được phát hiện trước đó là ba con diều có gắn đèn chớp. Những con diều này được thả cách sân bay khoảng 2,5 km, bay lên độ cao tới 400m, xâm nhập khu vực đường bay phục vụ máy bay tiếp cận, hạ cánh.

Diều kích thước lớn gắn đèn LED thả đêm gần Tân Sơn Nhất, khiến 12 chuyến bay bị ảnh hưởng. (Ảnh: VATM)

Ngay sau đó, Công an địa phương đã tiến hành lập biên bản và xử lý hành vi vi phạm này theo quy định.

Trước đó, tối 11/8, sân bay Tân Sơn Nhất cũng hai lần phải tạm dừng khai thác do UAV xâm nhập trái phép, ảnh hưởng 73 chuyến bay.

Việc liên tiếp xuất hiện các vật thể bay tự phát như UAV, diều gắn đèn chớp tại khu vực giáp ranh sân bay đặt ra nguy cơ đối với an toàn hoạt động hàng không, đặc biệt trong vùng trời phục vụ máy bay cất, hạ cánh.