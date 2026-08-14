THB Việt Nam - đối tác cung ứng dụng cụ điện Bosch chính hãng cho doanh nghiệp

(VTC News) -

Lý do nhiều doanh nghiệp tin chọn THB Việt Nam

Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, việc lựa chọn nhà cung cấp dụng cụ điện cần đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu như nguồn hàng ổn định, giá thành hợp lý, hồ sơ chứng từ đầy đủ và khả năng hỗ trợ xuyên suốt quá trình sử dụng.

Nắm bắt những điều này, THB Việt Nam xây dựng chính sách cung ứng B2B chuyên biệt, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn thiết bị, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư dụng cụ điện Bosch.

THB Việt Nam là đại lý cấp 1 phân phối chính hãng dụng cụ điện Bosch.

Là đại lý cấp 1 của Bosch, THB Việt Nam luôn chủ động trong việc duy trì nguồn cung, cập nhật các model mới, đáp ứng linh hoạt nhu cầu mua sắm với nhiều quy mô khác nhau. Chính sách giá và chiết khấu cũng được xây dựng linh hoạt theo quy mô đơn hàng, góp phần giúp các đơn vị, doanh nghiệp kiểm soát ngân sách và tối ưu chi phí đầu tư thiết bị.

Bên cạnh đó, việc cung cấp hóa đơn VAT, CO-CQ và các hồ sơ liên quan giúp các doanh nghiệp thuận tiện trong công tác thanh toán, nghiệm thu, đấu thầu và quản lý tài sản.

THB Việt Nam không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn đồng hành trong toàn bộ quá trình mua sắm. Đội ngũ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xác định đúng nhu cầu, lựa chọn model và cấu hình phù hợp, trong khi hệ thống giao hàng và hỗ trợ kỹ thuật giúp quá trình tiếp nhận, đưa thiết bị vào sử dụng diễn ra thuận lợi.

THB Việt Nam phát huy lợi thế nguồn hàng ổn định.

Đặc biệt, với vai trò là Trung tâm bảo hành ủy quyền Bosch, THB Việt Nam có đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản, thực hiện kiểm tra, tiếp nhận và xử lý bảo hành theo tiêu chuẩn của hãng, sử dụng linh kiện chính hãng khi cần thay thế. Nhờ đó, các đơn vị doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong công tác bảo trì, hạn chế thời gian gián đoạn thiết bị và yên tâm sử dụng trong dài hạn.

THB Việt Nam phát huy thế mạnh đại lý cấp 1 Bosch

Phát huy thế mạnh Đại lý Cấp 1, THB Việt Nam không ngừng mở rộng danh mục, tăng độ phủ trên thị trường, hướng đến cung cấp đồng bộ dụng cụ điện Bosch cho nhiều nhu cầu khác nhau.

Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy nhiều nhóm thiết bị từ máy khoan, máy mài, máy cắt, máy cưa, máy bắn vít, máy siết bu lông, máy đục, máy chà nhám, máy bào…, đáp ứng từ các công việc sửa chữa, lắp đặt, xây dựng đến cơ khí, sản xuất và thi công dân dụng, chuyên nghiệp.

Gian hàng dụng cụ điện tại showroom của THB Việt Nam tại Hà Nội.

Song song với việc mở rộng danh mục, THB Việt Nam luôn ưu tiên dành một khu vực riêng tại showroom với diện tích rộng và vị trí thuận tiện để trưng bày dụng cụ điện Bosch, quy tụ nhiều nhóm sản phẩm của hãng.

Không gian này không chỉ tạo điểm nhấn cho cửa hàng mà còn thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Bosch, qua đó khẳng định vai trò đại lý máy khoan Bosch trong việc phân phối và đưa đa dạng sản phẩm chính hãng đến gần hơn với khách hàng.

Nhờ không gian trưng bày tập trung, khách hàng khi đến THB Việt Nam có thể trực tiếp trải nghiệm và tham khảo nhiều model Bosch, thuận tiện đối chiếu thiết kế, thông số, tính năng và công năng của từng sản phẩm.

Cùng với sự tư vấn từ đội ngũ am hiểu sản phẩm, khách hàng có thêm cơ sở để lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu và đặc thù công việc, đồng thời tiết kiệm thời gian tìm kiếm, so sánh trước khi đưa ra quyết định đầu tư.