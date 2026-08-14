Việt Anh và Quỳnh Nga 'dính nhau như sam' kể từ khi công khai

Quỳnh Nga cho biết trước khi đến với nhau, cả hai đều có quãng thời gian dài độc thân. Nhờ sự vun vén của bạn bè, họ dần mở lòng và cho nhau cơ hội tìm hiểu. “Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể nói trước điều gì. Mọi chuyện cần có thêm thời gian”, Quỳnh Nga nói. Trong khi đó, diễn viên Việt Anh cho biết hiện tại là lúc thích hợp để công khai mối quan hệ từ bạn bè chuyển sang tình yêu với Quỳnh Nga.