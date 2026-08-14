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Xuất bản ngày 14/08/2026 10:49 AM
Xuất bản ngày 14/08/2026 10:49 AM

Việt Anh và Quỳnh Nga 'dính nhau như sam' kể từ khi công khai

THUÝ HIỀN
THUÝ HIỀN
(VTC News) -

Kể từ khi công khai mối quan hệ, Việt Anh và Quỳnh Nga không ngại thể hiện tình cảm, cặp đôi mua chung nhà, thậm chí còn nghĩ đến kế hoạch sinh con.

Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga đang là một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm của khán giả. Ngày 16/7 vừa qua, cả hai xác nhận chuyện tình cảm. Cặp nghệ sĩ đã yêu nhau được hơn 1 năm.

Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga đang là một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm của khán giả. Ngày 16/7 vừa qua, cả hai xác nhận chuyện tình cảm. Cặp nghệ sĩ đã yêu nhau được hơn 1 năm.

Quỳnh Nga cho biết trước khi đến với nhau, cả hai đều có quãng thời gian dài độc thân. Nhờ sự vun vén của bạn bè, họ dần mở lòng và cho nhau cơ hội tìm hiểu. “Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể nói trước điều gì. Mọi chuyện cần có thêm thời gian”, Quỳnh Nga nói. Trong khi đó, diễn viên Việt Anh cho biết hiện tại là lúc thích hợp để công khai mối quan hệ từ bạn bè chuyển sang tình yêu với Quỳnh Nga.

Quỳnh Nga cho biết trước khi đến với nhau, cả hai đều có quãng thời gian dài độc thân. Nhờ sự vun vén của bạn bè, họ dần mở lòng và cho nhau cơ hội tìm hiểu. “Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể nói trước điều gì. Mọi chuyện cần có thêm thời gian”, Quỳnh Nga nói. Trong khi đó, diễn viên Việt Anh cho biết hiện tại là lúc thích hợp để công khai mối quan hệ từ bạn bè chuyển sang tình yêu với Quỳnh Nga.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, cả hai không còn ngần ngại xuất hiện chung trước ống kính hay trao nhau những cử chỉ ngọt ngào.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, cả hai không còn ngần ngại xuất hiện chung trước ống kính hay trao nhau những cử chỉ ngọt ngào.

Trước kia, Quỳnh Nga - Việt Anh cùng nhóm bạn thân thiết bao gồm Quỳnh Kool, Huyền Lizzie, Lã Thanh Huyền, Thái Dũng... thường xuyên tụ họp vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên khi chụp hình, Quỳnh Nga - Việt Anh vẫn giữ khoảng cách, không đứng cạnh đối phương.

Trước kia, Quỳnh Nga - Việt Anh cùng nhóm bạn thân thiết bao gồm Quỳnh Kool, Huyền Lizzie, Lã Thanh Huyền, Thái Dũng... thường xuyên tụ họp vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên khi chụp hình, Quỳnh Nga - Việt Anh vẫn giữ khoảng cách, không đứng cạnh đối phương.

Thời gian gần đây, cặp đôi dành nhiều thời gian tận hưởng các chuyến du lịch nước ngoài ở Nga, Trung Quốc. Mỗi lần xuất hiện, cặp sao gây chú ý với phong cách ăn mặc hài hòa, đồng điệu.

Thời gian gần đây, cặp đôi dành nhiều thời gian tận hưởng các chuyến du lịch nước ngoài ở Nga, Trung Quốc. Mỗi lần xuất hiện, cặp sao gây chú ý với phong cách ăn mặc hài hòa, đồng điệu.

Không những thế vừa qua, Quỳnh Nga và Việt Anh khoe căn nhà mua chung. Theo nam diễn viên 8X, làm nhà là việc lớn ưu tiên hàng đầu khi cả hai quyết định sống chung. Vì thế, anh và Quỳnh Nga dồn hết tâm sức để hoàn thiện ngôi nhà gắn kết tình cảm này.

Không những thế vừa qua, Quỳnh Nga và Việt Anh khoe căn nhà mua chung. Theo nam diễn viên 8X, làm nhà là việc lớn ưu tiên hàng đầu khi cả hai quyết định sống chung. Vì thế, anh và Quỳnh Nga dồn hết tâm sức để hoàn thiện ngôi nhà gắn kết tình cảm này.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Quỳnh Nga cũng chia sẻ cởi mở về mong muốn làm mẹ ở tuổi U40. Nữ diễn viên nói: “Tôi rất yêu trẻ con và bắt đầu nghĩ đến việc làm mẹ. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Nếu có duyên trời cho, đó sẽ là món quà tuyệt vời dành cho cả hai và tôi luôn sẵn sàng đón nhận”.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Quỳnh Nga cũng chia sẻ cởi mở về mong muốn làm mẹ ở tuổi U40. Nữ diễn viên nói: “Tôi rất yêu trẻ con và bắt đầu nghĩ đến việc làm mẹ. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Nếu có duyên trời cho, đó sẽ là món quà tuyệt vời dành cho cả hai và tôi luôn sẵn sàng đón nhận”.

Qua đó cho thấy, cả hai đang thực sự xây dựng tổ ấm viên mãn. Diễn viên Quỳnh Nga cũng chia sẻ Việt Anh luôn tỏ ra nghiêm túc với chuyện xây dựng gia đình, từng tỏ ý giận dỗi vì bạn gái không chịu công khai.

Qua đó cho thấy, cả hai đang thực sự xây dựng tổ ấm viên mãn. Diễn viên Quỳnh Nga cũng chia sẻ Việt Anh luôn tỏ ra nghiêm túc với chuyện xây dựng gia đình, từng tỏ ý giận dỗi vì bạn gái không chịu công khai.

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