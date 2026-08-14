Hai quán quân Cười Xuyên Việt sau 9 năm: Người làm xí nghiệp, người đắt show
Cùng đăng quang Cười Xuyên Việt 2017, cuộc sống của Hồng Thanh và Võ Tấn Phát có nhiều thay đổi với những ngã rẽ trái ngược sau gần một thập kỷ.
Đời thăng trầm của dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' sau 25 năm
Sau hơn 2 thập kỷ, dàn diễn viên chính của "Phía trước là bầu trời" đều có những hướng đi riêng trong sự nghiệp và cuộc sống.
165 kiệt tác tranh của Van Gogh được tái hiện bằng công nghệ 3D, VR-AR
Triển lãm Van Gogh Timeless tại Hà Nội tái hiện 165 kiệt tác tranh bằng công nghệ 3D Mapping, VR-AR, Lidar, đưa khán giả bước vào thế giới hội họa của danh họa.
Việt Anh và Quỳnh Nga 'dính nhau như sam' kể từ khi công khai
Kể từ khi công khai mối quan hệ, Việt Anh và Quỳnh Nga không ngại thể hiện tình cảm, cặp đôi mua chung nhà, thậm chí còn nghĩ đến kế hoạch sinh con.
Đề Văn thi lại tốt nghiệp tại THPT chuyên Tuyên Quang
Sáng 14/8, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang hoàn thành bài thi lại môn Ngữ văn tốt nghiệp.
Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện trường ở Đắk Lắk sau 4 ngày mất tích
Nữ nhân viên thư viện một trường tiểu học ở Đắk Lắk được phát hiện đã tử vong tại rẫy cà phê sau nhiều ngày mất liên lạc, công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Từ 14h hôm nay, 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung bắt đầu thu phí
5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua khu vực miền Trung, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, chính thức thu phí điện tử không dừng (ETC) từ 14h hôm nay.
Nỗi khổ shipper đợi giữa nắng vì khách bảo chờ 5 phút rồi 'quên mất vì mải ăn'
Khách bảo "chờ 5 phút em bận xíu" nhưng 10 phút không xuống, gọi không nghe, tôi đành tranh thủ gặm bánh mỳ, đến 20 phút khách mới nghe máy, hóa ra bận ăn nên quên.
THB Việt Nam - đối tác cung ứng dụng cụ điện Bosch chính hãng cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp lựa chọn THB Việt Nam làm đối tác cung ứng dụng cụ điện Bosch nhờ vị thế đại lý cấp I, nguồn hàng ổn định cùng chính sách giá chiết khấu hấp dẫn.
Tạm hoãn phiên toà xét xử cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế
TAND Khu vực 1 - Huế quyết định tạm hoãn phiên xét xử vụ án liên quan đến ông Trần Nhơn Vượng - cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế về tội danh nhận hối lộ.
Cận cảnh 'đô thị đại học' của ĐH Quốc gia Hà Nội trước ngày đón 17.000 sinh viên
Đại học Quốc gia Hà Nội đang rà soát, hoàn thiện những tiện ích cuối cùng tại "đô thị đại học" Hòa Lạc, sẵn sàng đón 17.000 sinh viên bước vào năm học 2026-2027.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi
Tại phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và chỉnh lý nhiều dự án luật, nghị quyết, trong đó có dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Cận cảnh tuyến đường sẽ tách dòng xe container khỏi đô thị tại TP.HCM
Dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu dài gần 6 km, 12 làn xe, vốn 8.782 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý IV/2026, hoàn thành năm 2029 giúp tách xe khỏi khu đô thị.
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