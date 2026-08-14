Clip em bé cùng bố nghịch nước vòi phun khiến dân mạng cảm thấy được chữa lành

(VTC News) -

Clip bé gái hồn nhiên vui đùa chỉ với chiếc túi nylon khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @hframe.jpg)

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, clip ngắn ghi lại khoảnh khắc một bé gái đùa nghịch bên vòi phun nước âm sàn ở công viên đã chạm đến trái tim của cư dân mạng. Theo ghi chú từ người đăng tải, hai nhân vật chính trong video là cha và con gái. Bé gái nhỏ nhắn khoảng 6 tuổi diện bộ đồ màu hồng, hồn nhiên ngồi phệt xuống đất rồi nhổm dậy chơi với túi nước với vẻ mặt mê say và hân hoan.

Ngồi lặng lẽ bên cạnh, người cha mặc trang phục bảo vệ cũng hứng nước vào lòng bàn tay để rửa mặt, chăm chú nhìn con gái bằng ánh mắt âu yếm, gương mặt mệt mỏi cứ tươi lên theo niềm vui trong trẻo của đứa trẻ. Khung hình tiếp theo là cảnh hai cha con cùng nghịch nước, ướt cả tóc lẫn quần áo, cùng cười lớn, tận hưởng cảm giác mát rượi và vui vẻ trong ngày hè.

Hình ảnh đối lập giữa cuộc sống mưu sinh vất vả và sự thơ ngây, thuần khiết của đứa trẻ đã tạo nên bức tranh tràn đầy cảm xúc, khiến nhiều người xem nhận ra hạnh phúc đôi khi chẳng cần điều gì cao sang, chỉ cần sự đồng hành của người thân và những phút giây vui đùa giản dị cũng đủ trở thành ký ức tuổi thơ đẹp đẽ.

Đoạn clip nhận được hơn 1 triệu lượt xem cùng những bình luận xúc động: “Hạnh phúc của con trẻ đôi khi đơn giản lắm, chẳng cần đồ chơi đắt tiền hay công viên giải trí sang trọng. Chỉ cần có sự đồng hành và ánh mắt thương yêu của người lớn, một góc sân ướt nhẹp với vòi phun nước cũng thành thiên đường tuổi thơ rồi”; “Nhìn bộ đồng phục bảo vệ và nụ cười rạng rỡ của người đàn ông khi chơi cùng bé mà thấy ấm lòng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, niềm vui thuần khiết của trẻ nhỏ chính là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất”.

“Cảm ơn tác giả đã ghi lại một khoảnh khắc quá đỗi bình yên giữa phố thị xô xồ. Sự dịu dàng và che chở trong ánh mắt của người lớn dành cho đứa trẻ thực sự rất chạm đến trái tim”; “Em bé hồn nhiên vô tư, còn người lớn thì hết lòng chiều chuộng, cùng ướt đẫm dưới vòi phun nước. Bức tranh giản dị này làm cho một ngày nhiều mỏi mệt trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn”; “Tôi cảm thấy được chữa lành khi xem clip này, trái tim diu lại và những cảm xúc trong sáng thời thơ dại tràn về”...

Nhiều người xem clip nhớ về thời thơ ấu, hồn nhiên của mình. (Ảnh chụp màn hình)

Thu Hiền viết: “Ngày nhỏ chỉ cần được người thân chở ra công viên nghịch nước như thế này là đã thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới rồi. Ấn tượng nhất là ánh nhìn của gia đình đi ngang qua ở cuối video. Cả người lớn lẫn em bé nhà bên kia đều phải ngoảnh lại nhìn vì năng lượng ấm áp tỏa ra từ hai người”.

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ của mình, đó là niềm hạnh phúc đến từ những điều bình dị. “Xem clip mà nhớ ngày xưa ghê. Hồi nhỏ nhà mình làm gì có tiền mua đồ chơi xịn. Chiều cuối tuần, bố mẹ đưa đi ra công viên chỉ cần đi dạo dưới tán cây, ăn cái kem cũng thấy vô vàn tình yêu thương”, Minh Anh chia sẻ.

Tuấn Minh kể lại: “Kỷ niệm tuổi thơ của mình đơn giản lắm, là những buổi chiều mưa rào được tắm mưa cùng bạn bè, đùa giỡn với nhau xong khi về đến nhà thấy có bố mẹ chờ cơm. Mẹ chẳng mắng gì chỉ nhanh chóng đưa đi tắm. Chẳng thể quay lại nhưng đó là những ký ức đẹp nhất trong đời”.

Huyền Trang viết: “Nhìn em bé hứng nước lại nhớ hồi 6 - 7 tuổi, mỗi lần mẹ đi chợ về cho cái túi nylon là đem ra bơm nước vào làm bóng nước chơi cả buổi. Người lớn thì thấy vớ vẩn, còn với đứa trẻ ngày ấy thì đó là cả một gia tài. Xong còn lấy hoa lá cỏ làm trang phụ nữa, đôi khi muốn một vé trở về tuổi thơ để quên muộn phiền”.