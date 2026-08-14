Phố cà phê đường tàu Hà Nội vẫn tấp nập sau sự cố du khách bị đầu tàu va trúng

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 13/8, chưa đầy một tuần sau sự cố nữ du khách bị đầu tàu va trúng điện thoại, phố cà phê đường tàu Hà Nội buổi sáng có phần vắng vẻ. Tuy nhiên, sự yên ắng này không kéo dài khi đến chiều, nhiều đoạn lại đông nghịt du khách.