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Xuất bản ngày 14/08/2026 11:00 AM
Xuất bản ngày 14/08/2026 11:00 AM

Phố cà phê đường tàu Hà Nội vẫn tấp nập sau sự cố du khách bị đầu tàu va trúng

Công Minh
Công Minh
(VTC News) -

Phố cà phê đường tàu Hà Nội 5 ngày sau vụ nữ du khách bị đầu tàu hất văng điện thoại, nhiều người vẫn đứng sát đường ray chụp ảnh, quay video, bất nguy cơ tai nạn.

Video: Phố cà phê đường tàu vẫn nhộn nhịp bất chấp nguy cơ tai nạn.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 13/8, chưa đầy một tuần sau sự cố nữ du khách bị đầu tàu va trúng điện thoại, phố cà phê đường tàu Hà Nội buổi sáng có phần vắng vẻ. Tuy nhiên, sự yên ắng này không kéo dài khi đến chiều, nhiều đoạn lại đông nghịt du khách.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 13/8, chưa đầy một tuần sau sự cố nữ du khách bị đầu tàu va trúng điện thoại, phố cà phê đường tàu Hà Nội buổi sáng có phần vắng vẻ. Tuy nhiên, sự yên ắng này không kéo dài khi đến chiều, nhiều đoạn lại đông nghịt du khách.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội vẫn tấp nập sau sự cố du khách bị đầu tàu va trúng - 2
Phố cà phê đường tàu Hà Nội vẫn tấp nập sau sự cố du khách bị đầu tàu va trúng - 3

Tại đoạn Phùng Hưng - Trần Phú, lượng khách buổi sáng khá thưa, chủ yếu là du khách nước ngoài tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Đến chiều cùng ngày, du khách xuất hiện dày đặc dọc tuyến phố.

Đến chiều cùng ngày, du khách xuất hiện dày đặc dọc tuyến phố.

Mỗi khi có tàu chuẩn bị đi qua, nhiều người vẫn tiến sát đường ray, giơ điện thoại ghi hình đoàn tàu chạy qua trong khoảng cách rất hẹp.

Mỗi khi có tàu chuẩn bị đi qua, nhiều người vẫn tiến sát đường ray, giơ điện thoại ghi hình đoàn tàu chạy qua trong khoảng cách rất hẹp.

Biển cảnh báo nguy hiểm trở nên “vô hình” với những người vô trách nhiệm với chính mạng sống của mình.

Biển cảnh báo nguy hiểm trở nên “vô hình” với những người vô trách nhiệm với chính mạng sống của mình.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội vẫn tấp nập sau sự cố du khách bị đầu tàu va trúng - 7
Phố cà phê đường tàu Hà Nội vẫn tấp nập sau sự cố du khách bị đầu tàu va trúng - 8

Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh và du khách chấp hành quy định về an toàn đường sắt.

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, một số hàng quán nhanh chóng thu gọn bàn ghế, cất ô, bạt vào phía trong để trả lại khoảng trống cho hành lang đường sắt.

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, một số hàng quán nhanh chóng thu gọn bàn ghế, cất ô, bạt vào phía trong để trả lại khoảng trống cho hành lang đường sắt.

Hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên, đặc biệt vào thời điểm đông du khách.

Hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên, đặc biệt vào thời điểm đông du khách.

Tại một số khu vực, khoảng cách từ đường ray đến các quán cà phê chỉ khoảng 1m.

Tại một số khu vực, khoảng cách từ đường ray đến các quán cà phê chỉ khoảng 1m.

Với khoảng cách đặc biệt hẹp như vậy, việc du khách đứng sát đường ray khi tàu chạy qua tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Với khoảng cách đặc biệt hẹp như vậy, việc du khách đứng sát đường ray khi tàu chạy qua tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 7/8, một nữ du khách ngồi sát đường ray để quay video đã bị đầu tàu va trúng điện thoại. Thiết bị văng ra, hư hỏng; may mắn người này không bị thương.

Ngày 7/8, một nữ du khách ngồi sát đường ray để quay video đã bị đầu tàu va trúng điện thoại. Thiết bị văng ra, hư hỏng; may mắn người này không bị thương.

Dù chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng, sự cố là lời cảnh báo rõ ràng về cái giá có thể phải trả khi coi thường quy định hành lang an toàn đường sắt. Việc tiếp tục tiến sát đường ray, là hành vi tiềm ẩn nguy hiểm, thách thức các quy định về an toàn đường sắt.

Dù chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng, sự cố là lời cảnh báo rõ ràng về cái giá có thể phải trả khi coi thường quy định hành lang an toàn đường sắt. Việc tiếp tục tiến sát đường ray, là hành vi tiềm ẩn nguy hiểm, thách thức các quy định về an toàn đường sắt.

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