Phố cà phê đường tàu Hà Nội vẫn tấp nập sau sự cố du khách bị đầu tàu va trúng

Phố cà phê đường tàu Hà Nội 5 ngày sau vụ nữ du khách bị đầu tàu hất văng điện thoại, nhiều người vẫn đứng sát đường ray chụp ảnh, quay video, bất nguy cơ tai nạn.
Bộ Y tế vừa đề xuất siết độ tuổi hiến tạng sống nhằm chặn nạn mua bán mô cơ thể núp bóng từ thiện và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho thế hệ trẻ.
Kể từ khi công khai mối quan hệ, Việt Anh và Quỳnh Nga không ngại thể hiện tình cảm, cặp đôi mua chung nhà, thậm chí còn nghĩ đến kế hoạch sinh con.
Sáng 14/8, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang hoàn thành bài thi lại môn Ngữ văn tốt nghiệp.
Nữ nhân viên thư viện một trường tiểu học ở Đắk Lắk được phát hiện đã tử vong tại rẫy cà phê sau nhiều ngày mất liên lạc, công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua khu vực miền Trung, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, chính thức thu phí điện tử không dừng (ETC) từ 14h hôm nay.
Khách bảo "chờ 5 phút em bận xíu" nhưng 10 phút không xuống, gọi không nghe, tôi đành tranh thủ gặm bánh mỳ, đến 20 phút khách mới nghe máy, hóa ra bận ăn nên quên.
Doanh nghiệp lựa chọn THB Việt Nam làm đối tác cung ứng dụng cụ điện Bosch nhờ vị thế đại lý cấp I, nguồn hàng ổn định cùng chính sách giá chiết khấu hấp dẫn.
TAND Khu vực 1 - Huế quyết định tạm hoãn phiên xét xử vụ án liên quan đến ông Trần Nhơn Vượng - cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế về tội danh nhận hối lộ.
Đại học Quốc gia Hà Nội đang rà soát, hoàn thiện những tiện ích cuối cùng tại "đô thị đại học" Hòa Lạc, sẵn sàng đón 17.000 sinh viên bước vào năm học 2026-2027.
Tại phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và chỉnh lý nhiều dự án luật, nghị quyết, trong đó có dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu dài gần 6 km, 12 làn xe, vốn 8.782 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý IV/2026, hoàn thành năm 2029 giúp tách xe khỏi khu đô thị.
Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương với tâm điểm là sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.
Giá cà phê hôm nay giảm mạnh trên cả hai sàn giao dịch quốc tế, trong đó Robusta giảm hơn 100 USD/tấn.
Thị trường bánh trung thu 2026 khởi động sớm với mức giá tăng nhẹ, nhiều sản phẩm mới, nhưng sức mua đầu mùa tại TP.HCM vẫn khá dè dặt.
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