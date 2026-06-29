17 tuổi đã mắc tiểu đường: Nữ sinh nguy kịch sau chuỗi ngày sụt cân, khát nước

(VTC News) -

Chỉ trong một tháng, nữ sinh 17 tuổi ở Sơn Đông, Phú Thọ sụt khoảng 5 kg, thường xuyên mệt mỏi, khát nước, uống nhiều nhưng không nghĩ mình mắc bệnh. Khi đến bệnh viện kiểm tra vì đau đầu kéo dài, nữ sinh phát hiện đường huyết tăng ở mức cao, kèm biến chứng toan ceton tiểu đường đe dọa tính mạng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết lúc đói của người bệnh lên tới 31,7 mmol/L, cao gần 8 lần so với mức bình thường. Chỉ số HbA1c đạt 13,16%, phản ánh tình trạng đường huyết tăng kéo dài trong khoảng ba tháng trước đó. Người bệnh cũng bị suy giảm chức năng thận do mất nước, với creatinin tăng lên 129 µmol/L.

Đáng lo ngại hơn, người bệnh rơi vào tình trạng toan ceton, biến chứng cấp tính nguy hiểm của đái tháo đường xảy ra khi cơ thể thiếu insulin nghiêm trọng. Kết quả khí máu ghi nhận pH chỉ còn 7,16 và HCO3 giảm xuống 5,8 mmol/L, cho thấy tình trạng toan chuyển hóa nặng. Để bù trừ, người bệnh phải thở rất nhanh, pCO2 giảm còn 16,5 mmHg.

Người bệnh được theo dõi đường huyết bằng thiết bị CGM. (Ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ, nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ hôn mê, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Người bệnh được chẩn đoán toan ceton do tiểu đường mới phát hiện, theo dõi tiểu đường tuýp I và được chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, các bác sĩ đặt catheter tĩnh mạch trung tâm để truyền lượng lớn dịch, truyền insulin liên tục và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn nhằm kiểm soát giai đoạn nguy kịch.

Sau khi qua cơn nguy hiểm, đường huyết vẫn khó kiểm soát nên người bệnh tiếp tục được chuyển đến khoa Nội tiết - Đái tháo đường để điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ chỉ định sử dụng thiết bị theo dõi đường huyết liên tục (CGM), giúp ghi nhận chỉ số đường huyết ở dịch mô kẽ sau mỗi 5 phút. Người bệnh đồng thời tiếp tục được truyền dịch, điều chỉnh insulin và thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu như AntiGAD và ICA nhằm xác định nguyên nhân tự miễn của đái tháo đường tuýp I. Tuy nhiên, các kết quả này đều âm tính.

Sau quá trình điều trị, tình trạng toan ceton được kiểm soát hoàn toàn. Đường huyết dần ổn định, chức năng thận trở về bình thường, người bệnh không còn khát nhiều và sức khỏe cải thiện rõ rệt.

ThS.BS Dương Thị Kim Ngân, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết tiểu đường tuýp I là bệnh tự miễn khiến hệ miễn dịch phá hủy các tế bào sản xuất insulin của tuyến tụy. Bệnh thường gặp ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi, với diễn biến khởi phát nhanh.

Các dấu hiệu điển hình gồm uống nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều nhưng vẫn sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài. Nếu bỏ qua những triệu chứng ban đầu, người bệnh rất dễ xuất hiện biến chứng toan ceton, một tình trạng cấp cứu nội khoa có thể đe dọa tính mạng.

Đối với tiểu đường tuýp II, ngoài yếu tố di truyền và tình trạng kháng insulin, lối sống thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, thường xuyên sử dụng nước ngọt và đồ uống nhiều đường cũng góp phần làm gia tăng số ca mắc ở người trẻ.

Theo bác sĩ Ngân, thiết bị theo dõi đường huyết liên tục đang mang lại nhiều lợi ích trong điều trị bệnh. Hệ thống giúp theo dõi đường huyết 24/24 giờ, cảnh báo sớm tình trạng tăng hoặc hạ đường huyết, giảm số lần chích máu đầu ngón tay và hỗ trợ bác sĩ điều chỉnh phác đồ chính xác hơn. Với người trẻ, thiết bị còn giúp việc học tập, sinh hoạt và vận động thuận tiện hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo tiểu đường hiện không còn là bệnh chỉ gặp ở người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa. Khi xuất hiện các biểu hiện như khát nhiều, uống nhiều nước, tiểu nhiều, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân hoặc mệt mỏi kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm. Phát hiện và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.