Xu hướng ‘Micro-Holiday’ gia tăng trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Xu hướng du lịch này được gọi là "Micro-Holiday" - những kỳ nghỉ ngắn (2-3 ngày), chú trọng vào chất lượng trải nghiệm hơn là khoảng cách.

Theo dữ liệu từ Traveloka, nhu cầu cho các chuyến đi ngắn này đã tăng gần 40% trước thềm kỳ nghỉ lễ, cho thấy du khách đang ưu tiên xê dịch thường xuyên hơn. Điều này kéo theo lượng tìm kiếm các chặng bay ngắn nội địa (như Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Phú Quốc, Hà Nội - Huế) cũng tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, du khách có xu hướng tìm về các điểm đến dễ tiếp cận, gần gũi thiên nhiên và lân cận các đô thị lớn để thư giãn, tái tạo năng lượng. Tiêu biểu, lượng tìm kiếm Ninh Bình tăng đột phá gần gấp 3 lần, trong khi các thành phố biển như Nha Trang và Vũng Tàu cũng ghi nhận mức tăng trên 40%.

Song song đó, các điểm đến quốc tế trong khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á vẫn duy trì được sức hút, tổng lượng tìm kiếm vé máy bay và lưu trú trên nền tảng Traveloka tăng khoảng 30%. Điều này cho thấy du khách Việt vẫn duy trì sự quan tâm lớn đối với các điểm đến quốc tế có khả năng tiếp cận thuận tiện cùng mật độ trải nghiệm cao trong khung thời gian ngắn.

Bà Baidi Li, Phó Chủ tịch Thương mại, Traveloka, chia sẻ: “Là nền tảng phục vụ hàng triệu du khách mỗi ngày, Traveloka có góc nhìn rõ nét về cách hành vi du lịch đang thay đổi theo thời gian thực. Và điều chúng tôi đang chứng kiến hiện nay là một sự chuyển dịch rất đáng chú ý: Những chuyến đi ngắn không còn là phương án thay thế, mà đang trở thành lựa chọn ưu tiên mới”.

Theo đại diện Traveloka, du khách ngày càng chủ động hơn trong việc lựa chọn điểm đến, lên kế hoạch sớm hơn và ưu tiên những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa. “Đây là thế hệ du khách hiểu rất rõ họ mong muốn điều gì từ một chuyến đi, và vai trò của chúng tôi là giúp họ dễ dàng tìm thấy điều đó”, bà Baidi Li khẳng định.