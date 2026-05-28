Sun Group hé lộ show 'bom tấn' kích hoạt du lịch hè Nha Trang 2026

Tối 13/6 tới đây, Quảng trường 2/4 sẽ trở thành tâm điểm giải trí lớn nhất miền Trung khi đại nhạc hội Mega Booming – Charmora City chính thức diễn ra với quy mô lên tới 20.000 - 30.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên Nha Trang đón một đại nhạc hội “music tourism” đầu tư đồng bộ từ sân khấu, công nghệ trình diễn, pháo hoa tầm cao cho tới hệ sinh thái trải nghiệm du lịch đi kèm.

Đại nhạc hội “đổ bộ” phố biển, mở màn cho mùa hè bùng nổ của Nha Trang

Điểm nhấn nổi bật nhất của sự kiện là lineup gồm 18 nghệ sĩ hàng đầu thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay như Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, JSOL, Hoàng Duyên, Ngọc Khuê, DJ Huy Ngô… đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc từ ballad, pop, rock tới EDM, mang theo sức hút mạnh mẽ khi bước ra từ các show thực tế đình đám gần đây.

Không chỉ là những phần biểu diễn đơn lẻ, chương trình còn được kỳ vọng tạo nên các màn kết hợp sân khấu độc quyền, mang tới trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả phố biển.

Bên cạnh âm nhạc, Mega Booming – Charmora City còn được đầu tư theo mô hình lễ hội trải nghiệm quy mô lớn với âm thanh chuẩn quốc tế, pháo hoa tầm cao bên vịnh biển Nha Trang.

Nếu trước đây Nha Trang chủ yếu được nhớ đến với nghỉ dưỡng biển, thì giờ đây thành phố đang dần định vị như điểm đến của các sự kiện quy mô lớn, những trải nghiệm giải trí về đêm và dòng khách trẻ yêu thích sự sôi động.

Sự xuất hiện của Mega Booming cho thấy xu hướng các “siêu lễ hội” đang trở thành công cụ kích hoạt du lịch hiệu quả tại nhiều điểm đến toàn cầu. Và Sun Group là một trong số ít nhà phát triển tại Việt Nam đủ năng lực biến công thức này thành hệ sinh thái vận hành dài hạn.

Và phía sau một đêm diễn hứa hẹn quy tụ hàng chục nghìn khán giả không chỉ là một sự kiện giải trí đơn thuần. Đó còn là phát pháo mở màn cho hành trình kiến tạo “downtown mới” của Nha Trang, nơi lễ hội, du lịch, thương mại và bất động sản kết nối trong cùng hệ sinh thái trải nghiệm.

Công thức “lễ hội – pháo hoa – kinh tế đêm” của Sun Group

Thực tế, “công thức lễ hội” không phải điều mới với Sun Group. Tại Phú Quốc, tập đoàn này đã tạo nên một cuộc lột xác ngoạn mục bằng chuỗi show diễn, lễ hội, pháo hoa thường kỳ và các tổ hợp vui chơi – giải trí quy mô lớn.

Thống kê cho thấy, lượng khách du lịch đến Phú Quốc đã tăng gấp 10 lần trong giai đoạn 2015 – 2025 với đóng góp của các nhà phát triển du lịch như Sun Group. Đây được xem là một trong những kỷ lục tăng trưởng mạnh nhất của du lịch Việt Nam.

Điều đáng nói, Sun Group không chỉ xây dựng công trình, mà tạo ra “dòng chảy trải nghiệm” liên tục để giữ chân du khách sau hoàng hôn. Triết lý ấy sẽ giúp phát triển Nha Trang.

Theo các chuyên gia, đó cũng là lý do Sun Group chọn bắt đầu hành trình “làm đẹp Nha Trang” bằng một đại nhạc hội quy mô lớn để chứng minh khả năng nâng tầm trải nghiệm du lịch và tạo dòng tiền kinh doanh.

Tham vọng kiến tạo “thành phố đảo quốc tế” giữa lòng Nha Trang

Đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City cũng được xem là sự kiện mở đường cho việc hình thành Nha Trang Downtown mới của dải đất bên vịnh ngọc với những siêu phẩm du lịch, vui chơi giải trí, show diễn đẳng cấp, pháo hoa mãn nhãn, kết hợp với bất động sản đỉnh cao được phát triển bởi tập đoàn Sun Group.

Nếu Mega Booming là cú chào sân của Sun Group tại Nha Trang, thì về dài hạn, Festival Island được kỳ vọng sẽ trở thành “thủ phủ lễ hội” mới của phố biển. Đây là 1 trong 3 “đảo” thuộc đại đô thị Charmora City. Dự án do Sun Group phát triển có quy mô gần 227ha nằm tại Nam Nha Trang, trên địa thế “tứ thủy triều quy” được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc.

Dự án được quy hoạch 3 “đảo” thành ba phân khu chức năng gồm Capital Island, Festival Island và Elite Island, định hình mô hình “Live – Work – Play” đang trở thành xu hướng tại nhiều đô thị quốc tế.

Capital Island đóng vai trò trung tâm hành chính mới, Elite Island hướng đến chuẩn sống nghỉ dưỡng – wellness cao cấp, còn Festival Island chính là “trái tim lễ hội” của toàn dự án.

Với quy mô khoảng 116ha, Festival Island được định hướng trở thành trung tâm giải trí – kinh tế đêm mới của Nha Trang. Tại đây sẽ hình thành chuỗi show diễn nghệ thuật, nhạc nước kết hợp pháo hoa, quảng trường mặt nước, chợ đêm VUIFest, tuyến phố thương mại, tổ hợp ẩm thực, bến du thuyền và các không gian sự kiện ngoài trời.

Điểm nhấn biểu tượng là hồ sân khấu nước rộng 7,3ha – nơi được kỳ vọng trở thành tâm điểm của các đại nhạc hội và show trình diễn quy mô lớn trong tương lai. Mega Booming là cú chào sân tại Nha Trang thì tương lai những sự kiện, lễ hội quy mô và sáng tạo nhất sẽ được Sun Group đưa về nội khu Charmora City để nâng tầm trải nghiệm cho chủ sở hữu bất động sản, cũng như toàn bộ người dân Khánh Hòa.

Bên cạnh điểm nhấn từ đảo lễ hội, Charmora City mang lại môi trường sống sinh thái và chăm sóc sức khỏe khác biệt. Khoảng 60ha diện tích mặt nước nội khu cùng hơn 31ha cây xanh, công viên giúp toàn khu giữ được chất sống sinh thái hiếm có giữa trung tâm Nha Trang.

Dự án cũng đánh dấu lần đầu tiên tại Nha Trang xuất hiện một khu đô thị sở hữu nguồn khoáng nóng nội khu, phát triển theo định hướng wellness và trị liệu sức khỏe quanh năm.