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Xuất bản ngày 15/07/2026 03:08 PM
Xuất bản ngày 15/07/2026 03:08 PM

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 15/7/2026 - XSST 15/7

(VTC News) - XSST 15/7, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 15/7/2026, trực tiếp xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 15/7/2026, KQXSST 15/7.

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 15/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 15/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 15/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 15/7/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 15/7/2026

Xem lại KQXSST các kỳ trước

- XSST 8/7/2026

Kết quả xổ số ngày 8/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng như sau:

XSST 8/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 8/7/2026.

XSST 8/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 8/7/2026.

- XSST 1/7/2026

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 1/7/2026 có giải đặc biệt là 778087 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSST 1/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 1/7/2026.

XSST 1/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 1/7/2026.

- XSST 24/6/2026

Kết quả xổ số ngày 24/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng có giải đặc biệt là 314160 và các hạng giải khác như sau:

XSST 24/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24/6/2026.

XSST 24/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24/6/2026.

- XSST 17/6/2026

Kết quả xổ số ngày 17/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng như sau:

XSST 17/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 17/6/2026.

XSST 17/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 17/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do Công ty XSKT Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty XSKT Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 15/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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