XSST 29/7 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 29/7/2026

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 29/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 29/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSST 29/7 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 29/7/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 29/7/2026
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- XSST 22/7/2026
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 22/7/2026 có giải đặc biệt là 535092 và các hạng giải khác như sau:
- XSST 15/7/2026
Kết quả xổ số ngày 15/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng như sau:
- XSST 8/7/2026
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 8/7/2026 có giải đặc biệt là 708297 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSST 1/7/2026
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 1/7/2026 có giải đặc biệt là 778087 và các hạng giải khác như sau:
- XSST 24/6/2026
Kết quả xổ số ngày 24/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSST
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).
Lịch quay số mở thưởng XSMN
- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 29/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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