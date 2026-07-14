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Xuất bản ngày 14/07/2026 03:03 PM
Cập nhật lúc 03:03 PM ngày 14/07/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 14/7/2026 - XSQNA 14/7

(VTC News) - XSQNA 14/7, trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 14/7/2026, xổ số Quảng Nam ngày 14/7/2026, KQXSQNA 14/7.

Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 14/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 14/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 14/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 14/7/2026 - Xổ số Quảng Nam ngày 14/7/2026

Xem lại KQXSQNA các kỳ trước

- XSQNA 7/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 7/7/2026 có giải đặc biệt là 353672 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNA 7/7, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 7/7/2026.

XSQNA 7/7, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 7/7/2026.

- XSQNA 30/6/2026

Kết quả xổ số ngày 30/6 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng như sau:

XSQNA 30/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 30/6/2026.

XSQNA 30/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 30/6/2026.

- XSQNA 23/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 23/6/2026 có giải đặc biệt là 548935 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNA 23/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 23/6/2026.

XSQNA 23/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 23/6/2026.

- XSQNA 16/6/2026

Kết quả xổ số ngày 16/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng có giải đặc biệt là 611482 và các hạng giải khác như sau:

XSQNA 16/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 16/6/2026.

XSQNA 16/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 16/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho các vé trùng khớp chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số bất kỳ trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Huế, Kon Tum và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 14/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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