Xin bỏ qua lỗi vi phạm bất thành, 2 tài xế say xỉn tấn công cảnh sát giao thông

(VTC News) -

Ngày 4/3, trả lời PV VTC News, đại diện Công an huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã tạm giữ Trịnh Xuân Thành, Nguyễn Xuân Chúc (đều trú ở huyện Gian Bình) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

"Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trên", đại diện Công an huyện Gia Bình cho biết thêm.

Trịnh Xuân Thành và Nguyễn Xuân Chúc tại cơ quan công an.

Ngày 3/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Trịnh Xuân Thành và Nguyễn Xuân Chúc hành hung, chống đối cảnh sát.

Theo đoạn clip dài gần 3 phút, một người đàn ông cầm điện thoại liên tục ghi hình, rồi cả hai người lao vào hành hung cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế được cả hai.

Hình ảnh 2 người đàn ông say xỉn chống đối cảnh sát giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), thời điểm trên, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông, Trật tự (Công an huyện Gia Bình) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên dừng phương tiện. Khi tổ công tác lập biên bản xử phạt, 2 người này xin bỏ qua vi phạm nhưng không được nên lao vào tấn công cảnh sát. Thời điểm xảy ra sự việc, Thành là người điều khiển xe máy, chở theo Chúc.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Trịnh Xuân Thành có nồng độ cồn ở mức 0,614mg/l khí thở; Nguyễn Xuân Chúc có nồng độ cồn 0,442mg/l khí thở, vượt mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4mg/l khí thở).

Vụ việc đang được Công an huyện Gia Bình điều tra.