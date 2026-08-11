XSBTR 11/8 - Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 11/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 11/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 11/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 11/8/2026 - Xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 11/8/2026

Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 11/8/2026 sẽ được cập nhật sau 16h15

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Kết quả xổ số ngày 4/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng như sau:

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Kết quả xổ số ngày 28/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng như sau:

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Kết quả xổ số ngày 21/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng như sau:

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Kết quả xổ số ngày 14/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng như sau:

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Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa và không có dấu hiệu sửa chữa.

- Người trúng thưởng cần đổi vé số trúng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị của các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 11/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.