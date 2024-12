Xe máy va chạm ô tô đầu kéo, 2 mẹ con chết thương tâm

(VTC News) -

Trưa 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an Thành phố, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố đang chỉ đạo các lực lượng điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 mẹ con thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con chị L. chết thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h ngày 16/12, tại ngã ba Đình Vũ - đường Đặng Kinh, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.

Thời điểm trên, ô tô đầu kéo BKS 15H-040.34 do anh Trần Mạnh K (SN 1979, trú tại xã Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng) cầm lái, va chạm với xe máy BKS 34B2-171.23 do chị N.T.L (SN 1982) cầm lái chở theo con gái là cháu N.Đ.M.Q. (SN 2014).

Vụ tai nạn khiến chị L, cháu Q. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Công an quận Hải An và các đơn vị liên quan đang điều tra làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và Phòng CSGT Công an Thành phố trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

Theo Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng, trong 11 tháng năm 2024, toàn Thành phố xảy ra 487 vụ tai nạn giao thông, khiến 212 người tử vong và 362 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ giảm 12 (2,4%), số người tử vong giảm 42 (16,5%), số người bị thương tăng 1 (0,3%).

Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên các tuyến Quốc lộ 5, 10 với 111 vụ, khiến 50 người tử vong và 70 người bị thương. Các tuyến đường tỉnh xảy ra 95 vụ, khiến 37 người tử vong và 31 người bị thương. Đường huyện, liên xã xảy ra 132 vụ, khiến 65 người tử vong và 102 người bị thương…