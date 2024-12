Bắt giam tài xế xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 51

(VTC News) -

Chiều 9/12, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Võ Ngọc Khánh (44 tuổi, ngụ Đồng Nai) do có hành vi vi phạm về tham gia giao thông đường bộ.

Võ Ngọc Khánh là tài xế xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn với 7 xe ô tô khác trên Quốc lộ 51.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Võ Ngọc Khánh.

Thông tin về vụ tai nạn, khoảng 17h ngày 26/9/2024, Võ Ngọc Khánh lái xe ô tô đầu kéo biển số 72C-04718, kéo rơ-moóc biển số 72R-006.53 chạy trên Quốc lộ 51 (hướng Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu). Khi tới Km41 + 200, Quốc lộ 51 (khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) thì va chạm vào đuôi xe ô tô bán tải biển số 72C-202.17 do ông Lê Vũ Bình (ngụ Đồng Nai) cầm lái chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến chiếc xe của ông Bình tông vào đuôi xe ô tô biển số 72H-041.91 do ông Nguyễn Trịnh Minh Tâm (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm lái.

Riêng xe đầu kéo do Khánh cầm lái, sau khi tông vào đuôi xe bán tải, tiếp tục tông vào xe ô tô biển số 72A-728.21 do bà Đoàn Thị Quỳnh Như (ngụ Tiền Giang) cầm lái. Lúc này, chiếc xe của bà Như tiếp tục tông vào đuôi xe ô tô chạy cùng chiều phía trước.

Cứ thế, các xe liên hoàn húc đuôi nhau với tổng cộng 7 xe hư hỏng nặng, thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 51 ùn tắc nhiều giờ liền.