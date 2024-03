Phú Yên: Đâm vào xe tải đỗ vệ đường, hai mẹ con tử vong

(VTC News) -

Theo phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, khoảng 23h ngày 6/3 tại Km 1312+300 Quốc lộ 1 thuộc thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, Tuy An xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Ngọc T. (SN 1984, trú thôn Tân Tú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) lái xe máy chở mẹ là Nguyễn Thị V. (SN 1958) lưu hành hướng Nam- Bắc, va chạm với xe ô tô tải đang đỗ cùng chiều phía trước.

Tai nạn khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn khiến anh T. và bà V. chết tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe máy không chú ý quan sát.

Theo lãnh đạo Công an xã Xuân Sơn Nam, gia cảnh nhà bà V. rất khó khăn, anh T. bị bệnh thận giai đoạn cuối. Thường xuyên phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để chạy thận.

Trong tối 6/3, một vụ tai nạn giao thông gây chết người khác cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, khoảng 22h15, tại Km 01+400 Q125, thuộc thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hoà, Phú Yên.

Vụ tai nạn thứ 2 khiến trên địa bàn tỉnh khiến 1 người chết.

Vào thời điểm trên, xe máy do ông Trần Tiết (SN 1963, trú xã Hoà An, Phú Hoà, Phú Yên) điều khiển chở sau bà Lâm Thị A. (SN 1957) va chạm với xe máy do anh Đào Duy Nguyên (SN 2002 trú xã Hoà Thắng, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) điều khiển lưu hành theo hướng cùng chiều trên đường Quốc lộ 25 theo hướng Đông - Tây

Vụ tai nạn khiến bà A. tử vong tại hiện trường, ông Đào Duy Nguyên bị thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý 2 vụ tai nạn trên.