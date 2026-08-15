Thêm 6 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 15/8, các lực lượng tiếp tục di dời đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM) nhằm tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Hơn 300 m³ đất đã được xử lý để mở rộng các khu vực tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng.

Quá trình tìm kiếm ngày 15/8, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 327 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong số này có 294 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể. Có 183 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Khu B là vị trí tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng. Đây là khu vực có lượng đất đắp lớn hình thành trong quá trình cải tạo công viên trước đây, khiến lực lượng chức năng phải xử lý hàng trăm mét khối đất mỗi ngày để tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, việc tìm kiếm được triển khai tại Khu A, sau đó mở rộng sang Khu B trên cơ sở thông tin từ các nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa. Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm tại Khu B vẫn đang tiếp tục được triển khai, mở rộng phạm vi để tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất.