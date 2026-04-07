Bảng xếp hạng 10 võ sĩ MMA mạnh nhất Lion Championship: Trần Ngọc Lượng đứng đầu

Hơn một tuần trước khi LION Championship đánh dấu sự trở lại trong sự kiện đầu tiên của năm 2026 (LC30), ban tổ chức giải cập nhật bảng xếp hạng pound-for-pound mới nhất của các võ sĩ. Đây là danh sách 10 võ sĩ MMA mạnh nhất giải đấu không phân biệt hạng cân. Đứng đầu là Trần Ngọc Lượng, nhà vô địch SEA Games 33 và giữ đai Lion Championship hạng cân 60 kg.

Bảng xếp hạng pound for pound của Lion Championship

Trần Ngọc Lượng xuất thân từ tán thủ. Sau đó, anh có thời gian tập luyện jiujitsu và từng giành huy chương vàng giải vô địch quốc gia, huy chương bạc châu Á vào năm 2022. Từ năm 2023, Trần Ngọc Lượng bắt đầu nổi lên trên võ đài MMA, với thành tích thắng 9 trận và chỉ nhận 1 thất bại.

Trận thua duy nhất của anh là trước võ sĩ Nhật Bản Kaito Oda ở ONE Championship 2024. Tuy nhiên, trong những chiến thắng của Trần Ngọc Lượng có 1 trận đấu gây tranh cãi khi anh được tính điểm thắng Robson De Oliveira (Brazil).

Đứng sau Trần Ngọc Lượng là Nghiêm Văn Ý, dù anh không thi đấu trận nào tại Lion Championship trong năm 2025. Tay đấm xuất thân từ wushu tán thủ - từng giành huy chương đồng ASIAD 18 - tập trung cho đấu trường Road to UFC (thắng Rui Imura và thua Lawrence Lui - võ sĩ sau đó vô địch và được ký hợp đồng với UFC). Trước đó, tại LION Championship, Văn Ý khẳng định đẳng cấp khi vô địch hạng 65kg với chuỗi 4 trận toàn thắng.

Jovidon Khojaev là nhà vô địch hạng 70kg thứ ba trong lịch sử LION Championship.

Đứng ở vị trí thứ ba là Jovidon Khojaev, một trong 3 tay đấm ngoại quốc lọt top 10. Anh là nhà vô địch hạng nhẹ (70kg) của LION Championship - là người thứ ba giành danh hiệu này, sau Trần Quang Lộc (2022) và Nguyễn Văn Kamil (2023). Khojaev từng khẳng định mục tiêu lớn là trở thành võ sĩ đầu tiên của giải ký hợp đồng với UFC.

Ngoài Khojaev, top 10 của Lion Championship còn 2 gương mặt người nước ngoài là La Châu và Harry Smith. La Châu tên đầy đủ là La Châu Giang Thố, trưởng thành từ lò Enbo Fight Club - nơi đào tạo nhiều võ sĩ UFC. Trong màn ra mắt Lion Championship, võ sĩ gốc Tứ Xuyên thắng khuất phục bằng đòn khoá siết trước Hà Thế Anh.

Harry Smith - “thầy giáo MMA” đến từ Scotland - là một trong những võ sĩ nước ngoài được yêu thích nhất tại LION Championship. Anh gây ấn tượng với phong cách grappling (vật, siết) đầy kỹ thuật cùng tinh thần thi đấu máu lửa.

Hai nhà vô địch hạng 56 kg là Lê Văn Tuần, Phạm Văn Nam lần lượt đứng ở 2 vị trí thứ 4 và 5. Cách đây một năm, chính Lê Văn Tuần hạ knock out Phạm Văn Nam để giành đai vô địch. Tuy nhiên, khi chuyển sang hạng 60 kg thách đấu Trần Ngọc Lượng, Lê Văn Tuần thua knock out sau loạt đòn phá trụ của đối thủ.

Quàng Văn Minh là võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng MMA tại đấu trường SEA Games.

Đương kim vô địch SEA Games Quàng Văn Minh xếp thứ 6. Anh hiện đứng đầu bảng xếp hạng ứng viên tranh đai hạng cân 65 kg của Lion Championship.

Tại SEA Games 33, võ sĩ sinh năm 1999 người dân tộc Thái thể hiện sự vượt trội trước các đối thủ. Gặp Tan Yee Siang ở trận chung kết, Quàng Văn Minh thắng knock out và trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng MMA tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.