Lê Văn Tuần bảo vệ thành công đai vô địch MMA Lion Championship

Trận đấu tâm điểm của Lion Championship 30 diễn ra tối 18/4 tại Hà Nội là trận tranh đai hạng cân 56 kg giữa Lê Văn Tuần và Trần Trọng Kim. Đây là cặp đấu có sự chênh lệch rõ rệt khi đương kim vô địch Lê Văn Tuần - giành đai cách đây 1 năm sau khi thắng Phạm Văn Nam - được đánh giá cao hơn so với đối thủ năm nay đã 38 tuổi.

Lê Văn Tuần sớm áp đảo và cho thấy ưu thế sức trẻ. Anh sớm đánh ngã được Trần Trọng Kim và kiểm soát đối thủ dưới sàn. Dù vậy, Trần Trọng Kim (biệt danh "Kim mao sư vương") cho thấy khả năng chịu đòn đáng nể ở độ tuổi gần 40 và thoát khỏi thế khoá của đối thủ.

Lê Văn Tuần (bên phải) đánh bại Trần Trọng Kim.

Trần Trọng Kim thậm chí còn có khoảnh khắc khiến các khán giả phấn khích khi suýt thực hiện được đòn bẻ chân ở cuối hiệp một. Lê Văn Tuần sau khi sơ suất vẫn kịp xoay sở để thoát ra trước khi hiệp một kết thúc.

Việc kéo trận đấu đến hết hiệp một trong thế bị áp đảo hoàn toàn là nỗ lực đáng ghi nhận của Trần Trọng Kim. Tuy nhiên, anh không thể trụ lại hết hiệp thứ hai khi Lê Văn Tuần vẫn ra đòn rất mạnh mẽ và không để lộ sơ hở. Nhà vô địch hạng cân 56 kg của Lion Championship kết thúc trận đấu bằng cú bẻ tay, bảo vệ thành công chiếc đai danh giá của võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam.

Sau trận đấu, Trần Trọng Kim thông báo nghỉ thi đấu tạm thời để điều trị chấn thương. Năm 2025, dù thuộc nhóm lớn tuổi nhất, anh vẫn là một trong những võ sĩ thi đấu nhiều nhất của Lion Championship.

Lê Văn Tuần bảo vệ đai vô địch hạng 56 kg của Lion Championship.

"Võ thuật là tình yêu lớn nhất của Kim. Kim đi theo võ thuật hơi trễ. Hiện giờ trong quá trình tập luyện dây chằng đã đứt một nửa. Sau trận đấu này, mình sẽ xin treo găng một thời gian, để hồi phục rồi sau đó sẽ quay trở lại", võ sĩ Trần Trọng Kim cho biết.

Trận tranh đai hạng cân 56 kg cũng được khán giả và ban tổ chức bình chọn là "Fight of the night" (trận đấu hay nhất của sự kiện). Ngoài các khoản thù lao và tiền thưởng thắng-thua theo hợp đồng, Lê Văn Tuần và Trần Trọng Kim chia nhau số tiền 100 triệu đồng dành cho trận "Fight of the night".

Trước đó, ở hạng 60 kg, Dư Văn Thuận giành chiến thắng knock out kỹ thuật đầy thuyết phục trước Nguyễn Hợp Hải. Những tình huống quật ngã và xử lý trên mặt sàn khéo léo của Văn Thuận giúp anh làm chủ trận đấu và áp đảo đối thủ.

Đến hiệp 2, những cú đá phá bắp chân (calf-kick) bắt đầu phát huy tác dụng. Dư Văn Thuận tiếp tục nối dài chuỗi toàn thắng tại LION Championship lên con số 4 khi dập tắt hoàn toàn khả năng đi lại của đối thủ. Võ sĩ này cũng cho thấy tinh thần fair play (chơi đẹp) khi dừng ra đòn khi đối thủ quay lưng không còn khả năng chống đỡ.

Màn đọ sức giữa Trần Ngọc Lâm và Nguyễn Quốc Bảo kết thúc không trọn vẹn. Trần Ngọc Lâm bước vào trận với những chiêu khiêu khích quen thuộc, sau đó là hàng loạt pha bắt chân phản đòn chính xác.

Tuy nhiên, chiến thắng đến với võ sĩ này lại không phải từ pha ra đòn rõ ràng. Quốc Bảo chấn thương, có vết cắt sâu trên trán và chảy máu nhiều. Trọng tài và đội ngũ y tế xác định võ sĩ này không thể tiếp tục thi đấu.