Lion Championship trở lại từ tháng 4/2026

(VTC News) -

Theo kế hoạch năm 2026 của Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam, Lion Championship sẽ trở lại vào tháng 4. Giải đấu dự kiến được tổ chức ở Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hoà và An Giang. Ngoài ra, hệ thống thi đấu của liên đoàn còn 2 giải đấu khác trong năm 2026 là Giải vô địch các câu lạc bộ võ thuật tổng hợp quốc gia (tháng 3 tại Bắc Ninh) và Giải vô địch trẻ võ thuật tổng hợp quốc gia (tháng 7 tại Đà Nẵng) và giải đấu thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X (tháng 12 tại TP.HCM).

Chương trình thi đấu này được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 - Triển khai công tác 2026 của Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) diễn ra ngày 24/1. Theo báo cáo tổng kết, công tác tổ chức 9 sự liên Lion Championship trong năm 2025 được đánh giá "đúng kế hoạch, đảm bảo công tác tổ chức, chuyên môn, sức hút truyền thông lớn, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đào người hâm mộ võ thuật trên cả nước".

Lion Championship dự kiến trở lại vào tháng 4/2026.

Giải đấu ngày một hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn. Mùa giải 2025 cũng đánh dấu sự đổi mới làm tăng sức hút của Lion Championship cũng như võ thuật tổng hợp tại Việt Nam. Đó là việc đưa vào thể thức song đấu (MMA Duo), tam đấu (MMA Trio), đánh đứng (MMA striking) bên cạnh thể thức MMA chuyên nghiệp truyền thống.

Những gương mặt tiêu biểu ở Lion Championship cũng gặt hái thành công ở sân chơi theo thể thức thể thao đỉnh cao. Trần Ngọc Lượng, Quàng Văn Minh giành huy chương vàng môn MMA tại SEA Games 33 - lần đầu tiên võ thuật tổng hợp được đưa vào chương trình thi đấu của đại hội.

Người hâm mộ chờ đợi thêm những trận đấu tranh đai MMA Pro trong năm 2026. Ở hạng cân 56 kg, Lê Văn Tuần lỡ trận bảo vệ đai với Phan Thanh Tùng. Phạm Công Minh cũng chưa có đối thủ ở hạng cân 84 kg sau khi đánh bại Zakhar Dzmitrychenka.

Trong năm 2026, Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đặt ra 4 mục tiêu gồm củng cố, nâng cấp hệ thống tổ chức bộ máy; nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế, quy định, chương trình đào tạo và thi đấu; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động chặt chẽ và đảm bảo cân đối thu chi.