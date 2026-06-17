World Cup 2026 hôm nay 17/6: Đội tuyển Đức gặp rắn độc

(VTC News) -

Thông tin World Cup 2026 mới nhất xoay quanh việc cầu thủ tuyển Anh lỡ giải đấu vì chấn thương, tiền vệ Ghana không thể góp mặt trong trận ra quân, sự cố máy phun nước trong trận Na Uy gặp Iraq và việc đội tuyển Đức đối mặt với rắn độc tại khu vực đóng quân.

Đội tuyển Anh đổi người phút chót

Đội tuyển Anh đã nhận tổn thất sớm trước trận ra quân World Cup 2026 khi hậu vệ Tino Livramento dính chấn thương bắp chân và phải rút lui khỏi giải đấu. Người được triệu tập thay thế là Trevoh Chalobah.

Livramento, hậu vệ 23 tuổi của Newcastle United, từng phải nghỉ thi đấu trong 5 tuần cuối mùa giải vì chấn thương đùi. Dù kịp bình phục để có tên trong danh sách dự World Cup, anh lại gặp thêm một chấn thương mới khiến cơ hội góp mặt tại giải đấu khép lại.

Hậu vệ Tino Livramento (áo đỏ) lỡ hẹn với World Cup 2026 vì chấn thương. (Ảnh: AP)

Theo thông tin được tiết lộ, Livramento gặp vấn đề ở bắp chân trong một buổi tập kín, ngoài phạm vi ghi hình của truyền thông. Dù chấn thương không quá nghiêm trọng, ban huấn luyện vẫn quyết định anh sẽ không thể tham gia bất kỳ trận đấu nào tại World Cup 2026.

Cầu thủ thay thế chỉ có thể là người nằm trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ mà mỗi đội tuyển đã gửi cho Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nhiều tuần trước khi công bố danh sách chính thức gồm 26 người tham dự giải. Trevoh Chalobah đáp ứng điều kiện này nên được lựa chọn thay thế Livramento.

Canada lần thứ 2 từ chối cho đội phó Ghana nhập cảnh

Theo Sky Sports, tiền vệ Thomas Partey của Ghana đã thất bại trong kháng cáo xin thị thực Canada trước ngày ra quân World Cup. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể góp mặt trong trận ra quân của Ghana với Panama tại World Cup 2026 vào ngày 18/6.

Theo hồ sơ, Partey đã nộp đơn xin thị thực cư trú tạm thời vào ngày 21/5. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu anh từng phạm tội, bị bắt giữ, bị truy tố hoặc bị kết án về bất kỳ hành vi phạm pháp nào ở bất kỳ quốc gia nào hay chưa, câu trả lời trong đơn là “Không”.

Thomas Partey không góp mặt trong trận ra quân của Ghana tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Cựu tiền vệ 33 tuổi của Arsenal hiện phủ nhận 7 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến các tố cáo từ 4 phụ nữ khác nhau trong giai đoạn 2020-2022. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào năm tới.

Trong lá thư đề ngày 25/5, được đính kèm trong hồ sơ của Tòa án Liên bang Canada mà The Athletic tiếp cận, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) bày tỏ lo ngại hồ sơ của Partey có thể không đủ điều kiện xem xét do hành vi khai báo sai sự thật.

Sự cố vòi phun nước trên sân cỏ

Vòi phun nước trên sân Gillette đã gặp sự cố trong giờ nghỉ giữa hiệp của trận đấu World Cup giữa Iraq và Na Uy hôm nay (ngày 17/6). Một cột nước lớn bất ngờ phun mạnh trong vài giây từ một đầu phun nằm ở trước khung thành, nơi tiền đạo Erling Haaland đã ghi hai bàn giúp Na Uy dẫn trước Iraq 2-1 sau hiệp một.

Các nhân viên chăm sóc mặt sân xử lý sự cố. (Ảnh: AP)

Các vòi phun nước khác trên sân dường như vẫn hoạt động bình thường, nhưng toàn bộ hệ thống đã được tắt để tránh sự cố. Khu vực xung quanh đầu phun gặp trục trặc xuất hiện tình trạng đổi màu cỏ. Các nhân viên chăm sóc mặt sân nhanh chóng chạy vào xử lý. Họ mang theo xô và dụng cụ, đồng thời chuyển lượng nước đọng sang khu vực khác trên mặt sân.

Phần sân bị ảnh hưởng dường như đã được khắc phục hoàn toàn trước khi các cầu thủ trở lại thi đấu hiệp hai.

Cầu thủ Đức gặp rắn độc

Tại buổi họp báo ngày 16/6, đội trưởng Joshua Kimmich tiết lộ anh và các đồng đội vừa bắt gặp một con rắn độc ngay trong khu vực đóng quân. “Chúng tôi đã nhìn thấy một con rắn hôm qua. Sau đó, mọi người nói với chúng tôi rằng đó là loài có nọc độc. Nếu bị cắn thì phải vào bệnh viện ngay. Tôi không nghĩ nó có thể gây tử vong, nhưng chắc chắn là rất nguy hiểm", anh kể.

Theo thông tin ban đầu, con rắn được phát hiện là một con rắn hổ mang đồng (Copperhead). Đây là loài rắn độc xuất hiện khá phổ biến tại bang Bắc Carolina. Dù vết cắn của chúng thường không gây chết người, nạn nhân vẫn cần được điều trị y tế kịp thời.

Joshua Kimmich tiết lộ anh và các đồng đội đã bắt gặp rắn độc trong khu vực đóng quân. (Ảnh: Reuters)

Kimmich thừa nhận sự xuất hiện của những loài động vật nguy hiểm khiến anh không khỏi lo lắng: “Tôi thực sự có chút e ngại ở đây. Tại Đức, tôi có cảm giác không có quá nhiều loài động vật nguy hiểm như thế này. Tôi nghĩ rằng nếu vô tình giẫm phải một con rắn như vậy thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Vì thế, chúng tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với các loài động vật ở đây".

Trong khi đội tuyển Áo được cho là đã cấm các cầu thủ đạp xe quanh khu vực đóng quân tại Santa Barbara vì lo ngại rắn xuất hiện, nguồn tin của BILD cho biết tuyển Đức hiện chưa áp dụng bất kỳ biện pháp đặc biệt nào để đối phó với nguy cơ này.