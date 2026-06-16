Chú vịt mặc áo tuyển Mexico gây bão World Cup, được FIFA mời đóng quảng cáo

Ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại căn cứ không quân Edwards ở bang California.
(VTC News) - Vietlott 16/6, Vietlott Power 6/55 16/6, trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/6/20126, xổ số Power 6/55 16/6, xổ số Vietlott 16/6.
(VTC News) - XSMN 16/6, cập nhật kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 16/6/2026, theo dõi trực tiếp XSMN thứ 3 KQXSMN mới nhất hôm nay.
Merlin, chú vịt 2 tuổi khoác áo tuyển Mexico, bất ngờ thành hiện tượng mạng sau trận mở màn World Cup 2026.
(VTC News) - XSBL 16/6, trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/6/2026, xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 16/6/2026, xổ số Bạc Liêu 16/6.
(VTC News) - XSBTR 16/6, trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/6/2026, xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 16/6/2026, xổ số Bến Tre 16/6.
Sun Group hợp tác cùng Haeco, Japan Airlines và Toyota Tsusho xây dựng tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa máy bay (MRO) quy mô hàng đầu Việt Nam tại Vân Đồn.
(VTC News) - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 nhanh chóng, chính xác và đầy đủ các hạng giải.
Yêu nhau thời sinh viên, tôi luôn sòng phẳng với bạn trai, thế nhưng khi đi làm rồi, anh vẫn giữ thói quen chia đôi mọi thứ kể cả tiền gửi xe.
Phạm Anh Tuấn và Ngô Hữu Thắng (ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) bị khởi tố, bắt tạm giam do tổ chức sử dụng Ketamine trên xe taxi nhằm che giấu hành vi vi phạm.
Bình luận