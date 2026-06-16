Chú vịt mặc áo tuyển Mexico gây bão World Cup, được FIFA mời đóng quảng cáo

Merlin là gương mặt quen thuộc tại các hội chợ và sự kiện ở khu phố cổ Mexico City. Dù nắng hay mưa, chú vịt thường theo chân bà Gomez và cậu con trai Cristian đi bán nước giải khát bằng xe đẩy vào mỗi cuối tuần. Mỗi lần xuất hiện, Merlin đều thu hút sự chú ý của đám đông với những tiếng reo thích thú, những lời chào thân thiện và hàng loạt lời đề nghị chụp ảnh từ người qua đường.