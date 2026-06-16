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Xuất bản ngày 16/06/2026 02:21 PM
Xuất bản ngày 16/06/2026 02:21 PM

Chú vịt mặc áo tuyển Mexico gây bão World Cup, được FIFA mời đóng quảng cáo

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Merlin, chú vịt 2 tuổi khoác áo tuyển Mexico, bất ngờ thành hiện tượng mạng sau trận mở màn World Cup 2026.

Chú vịt mặc áo đội tuyển Mexico gây sốt mạng xã hội. (Video: AP)

Sau chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi ở trận ra quân World Cup 2026 ngày 12/6, Merlin - chú vịt 2 tuổi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia - bất ngờ trở thành hiện tượng mạng và được xem là linh vật không chính thức đầu tiên của giải đấu

Sau chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi ở trận ra quân World Cup 2026 ngày 12/6, Merlin - chú vịt 2 tuổi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia - bất ngờ trở thành hiện tượng mạng và được xem là linh vật không chính thức đầu tiên của giải đấu

Merlin mặc chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia, thậm chí mang cả tất. Chú vịt diễu hành giữa dòng người hâm mộ ăn đang mừng chiến thắng trên đường phố Mexico City. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Merlin mặc chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia, thậm chí mang cả tất. Chú vịt diễu hành giữa dòng người hâm mộ ăn đang mừng chiến thắng trên đường phố Mexico City. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Merlin là gương mặt quen thuộc tại các hội chợ và sự kiện ở khu phố cổ Mexico City. Dù nắng hay mưa, chú vịt thường theo chân bà Gomez và cậu con trai Cristian đi bán nước giải khát bằng xe đẩy vào mỗi cuối tuần. Mỗi lần xuất hiện, Merlin đều thu hút sự chú ý của đám đông với những tiếng reo thích thú, những lời chào thân thiện và hàng loạt lời đề nghị chụp ảnh từ người qua đường.

Merlin là gương mặt quen thuộc tại các hội chợ và sự kiện ở khu phố cổ Mexico City. Dù nắng hay mưa, chú vịt thường theo chân bà Gomez và cậu con trai Cristian đi bán nước giải khát bằng xe đẩy vào mỗi cuối tuần. Mỗi lần xuất hiện, Merlin đều thu hút sự chú ý của đám đông với những tiếng reo thích thú, những lời chào thân thiện và hàng loạt lời đề nghị chụp ảnh từ người qua đường.

“Chúng tôi không thích để Merlin ở nhà một mình, chúng tôi muốn nó luôn ở bên cạnh. Nó là con của chúng tôi. Nó là em bé của tôi, là người thừa kế duy nhất toàn bộ tài sản và giờ còn là thần tượng nữa", bà Gomez chia sẻ.

“Chúng tôi không thích để Merlin ở nhà một mình, chúng tôi muốn nó luôn ở bên cạnh. Nó là con của chúng tôi. Nó là em bé của tôi, là người thừa kế duy nhất toàn bộ tài sản và giờ còn là thần tượng nữa", bà Gomez chia sẻ.

Bà Gomez và Merlin đã gặp các đại diện của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để chụp ảnh và quay một đoạn quảng cáo. Hiện gia đình hy vọng “cổ động viên có cánh” nổi tiếng này sẽ tiếp tục mang lại may mắn cho Mexico - quốc gia đang lần thứ ba đăng cai World Cup sau các kỳ năm 1970 và 1986, lần này đồng tổ chức cùng Canada và Mỹ.

Bà Gomez và Merlin đã gặp các đại diện của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để chụp ảnh và quay một đoạn quảng cáo. Hiện gia đình hy vọng “cổ động viên có cánh” nổi tiếng này sẽ tiếp tục mang lại may mắn cho Mexico - quốc gia đang lần thứ ba đăng cai World Cup sau các kỳ năm 1970 và 1986, lần này đồng tổ chức cùng Canada và Mỹ.

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