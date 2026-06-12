World Cup 2026 hôm nay 12/6: Argentina gọi gấp ngôi sao đang đi nghỉ mát

(VTC News) -

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 12/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc đội trưởng tuyển Nhật Bản, Leonardo Balerdi của Argentina và tiền vệ Leverton Pierre không thể tham dự giải đấu vì chấn thương, cùng chi tiết nhỏ gây tranh cãi trên chiếc áo đấu Neymar.

Tin World Cup hôm nay 12/6: Argentina gọi gấp ngôi sao đang đi nghỉ mát

Đội tuyển Argentina triệu tập gấp trung vệ Marcos Senesi thay thế Leonardo Balerdi bị chấn thương trong danh sách tham dự World Cup 2026. Senesi nhận được tin triệu tập khi đang đi nghỉ mát cùng bạn gái ở Ibiza, Tây Ban Nha. Cầu thủ 29 tuổi lập tức lên đường sang Mỹ chi viện cho đội đương kim vô địch.

Senesi nhận tin được tham dự World Cup khi đang đi nghỉ cùng bạn gái.

Balerdi, cầu thủ đang khoác áo Marseille, bị loại khỏi đội hình 26 người của Argentina sau khi gặp chấn thương bắp chân phải. Trên mạng xã hội X, AFA xác nhận: “Marcos Senesi sẽ gia nhập đội tuyển Argentina để tham dự World Cup 2026”.

Senesi năm nay 29 tuổi và đã có 3 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Trung vệ này vừa chuyển đến Tottenham Hotspur sau khi hết hợp đồng với Bournemouth. Ở mùa giải vừa qua, Senesi chỉ vắng mặt một trận tại Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp Bournemouth cán đích ở vị trí thứ 6 và lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự cúp châu Âu.

Tiền vệ Haiti lỡ hẹn với World Cup

Liên đoàn Bóng đá Haiti xác nhận tiền vệ Leverton Pierre sẽ không thể tham dự World Cup 2026 sau khi dính chấn thương. Trong thông báo chính thức, liên đoàn cho biết các cuộc kiểm tra y tế phát hiện Pierre gặp vấn đề ở cơ khép háng phải, khiến anh buộc phải rút lui khỏi giải đấu.

Leverton Pierre của đội tuyển Haiti dính chấn thương cơ khép háng phải. (Ảnh: Reuters)

Để thay thế, Haiti đã triệu tập trung vệ Garven Metusala, cầu thủ đang thi đấu cho Colorado Springs Switchbacks tại giải hạng Nhất Mỹ (USL Championship).

Đây là tổn thất đáng kể đối với Haiti trước thềm trận ra quân tại World Cup 2026. Đại diện vùng Caribe sẽ mở màn chiến dịch ở bảng C bằng cuộc đối đầu với Scotland vào ngày 14/6. Sau đó, họ sẽ lần lượt chạm trán Brazil - đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 5 lần vô địch - và Morocco.

Áo đấu Neymar gây tranh cãi

Một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trên mẫu áo đấu chính thức của tuyển Brazil dành cho World Cup 2026 lại bất ngờ gây chú ý trong cộng đồng người hâm mộ. Cụ thể, ở mục tùy chọn in tên cầu thủ trên trang bán áo của Nike, tên của Neymar được hiển thị dưới dạng "Neymar Jr." với dấu chấm sau chữ viết tắt "Jr".

Điều này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội bởi trong phần lớn sự nghiệp, ngôi sao sinh năm 1992 luôn sử dụng tên "Neymar Jr" mà không có dấu chấm ở cuối.

Chi tiết dấu chấm gây tranh cãi trên áo đấu Neymar của Nike. (Ảnh: Nike)

Chi tiết nhỏ này nhanh chóng bị người hâm mộ phát hiện và lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng Nike đã mắc lỗi khi in sai tên của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Brazil.

Một người hâm mộ bình luận: "Nike vừa lập kỷ lục khi viết sai tên Neymar trong phần tùy chỉnh áo đấu". Trong khi đó, một số người khác châm biếm: "Trời đất, không biết chúng ta có vượt qua được cú sốc này không?.

Neymar hiện vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Nếu góp mặt, đây sẽ là lần thứ tư anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong màu áo tuyển Brazil.