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Xuất bản ngày 11/06/2026 09:09 PM
Cập nhật lúc 09:13 PM ngày 11/06/2026

Hướng dẫn cách xem FIFA World Cup 2026 miễn phí trên VTV

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật các cách xem trực tiếp bóng đá và danh sách kênh phát sóng FIFA World Cup 2026 mới nhất trên VTV.

FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh từ đêm 11/6, sáng 12/6 theo giờ Việt Nam. Giải đấu có 48 đội tuyển và 104 trận diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Tại Việt Nam, VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 chính thức.

Xem trực tiếp FIFA World Cup 2026 trên kênh nào?

Các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10. Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.

Nếu không thể xem trực tiếp các trận đấu qua màn hình TV, khán giả vẫn có thể theo dõi trọn vẹn World Cup 2026 thông qua ứng dụng trên smartphone hoặc trình duyệt web trên máy tính.

World Cup 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV.

World Cup 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV.

Cách xem World Cup 2026 trên điện thoại

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua ứng dụng VTVgo - nền tảng xem truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android có thể tải VTVgo miễn phí từ Google Play, trong khi người dùng iPhone và iPad có thể cài đặt ứng dụng từ App Store.

Sau khi cài đặt và mở ứng dụng, chọn biểu tượng TV (biểu tượng thứ hai từ trái sang trong thanh phía dưới màn hình), sau đó nhấn "Chuyển kênh" để truy cập danh sách các kênh phát sóng. Các trận đấu World Cup 2026 sẽ được phát trên VTV2, VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Với những khung giờ có nhiều trận diễn ra cùng lúc, VTV sẽ phân bổ phát sóng trên các kênh khác nhau để người hâm mộ có thể dễ dàng lựa chọn trận đấu mình muốn theo dõi.

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua ứng dụng VTVgo trên ứng dụng smartphone.

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua ứng dụng VTVgo trên ứng dụng smartphone.

Hướng dẫn xem World Cup 2026 trên máy tính

Khán giả muốn theo dõi trực tiếp các trận đấu của FIFA World Cup 2026 trên máy tính có thể truy cập trang web truyền hình trực tuyến VTVgo, sau đó lựa chọn mục "Truyền hình", chọn "Kênh VTV" để truy cập kênh trực tiếp trận đấu theo mong muốn.

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua website của VTVgo trên máy tính.

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua website của VTVgo trên máy tính.

Lịch phát sóng World Cup 2026 mới nhất trên VTV

Vòng bảng World Cup 2026 diễn ra từ 12/6 đến 28/6 (giờ Việt Nam). Các trận vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết tiếp tục được phát sóng trên VTV3, VTV6. Lịch chiếu trực tiếp World Cup 2026 trên VTV theo giờ Việt Nam được cập nhật liên tục hằng ngày.

NgàyGiờTrận đấuKênh trực tiếp
12/62hMexico vs Nam PhiVTV3, VTV10, VTV6
12/69hHàn Quốc vs CH SécVTV3, VTV6
13/62hCanada vs Bosnia & HerzegovinaVTV3, VTV10, VTV6
13/68hMỹ vs ParaguayVTV3, VTV6
14/62hQatar vs Thụy SĩVTV3, VTV10, VTV6
14/65hBrazil vs MoroccoVTV3, VTV6
14/68hHaiti vs ScotlandVTV3, VTV6
14/611hAustralia vs Thổ Nhĩ KỳVTV3, VTV6
15/60hĐức vs CuracaoVTV3, VTV10, VTV6
15/63hHà Lan vs Nhật BảnVTV3, VTV10, VTV6
15/66hBờ Biển Ngà vs EcuadorVTV3, VTV6
15/69hThụy Điển vs TunisiaVTV3, VTV6
15/623hTây Ban Nha vs Cape VerdeVTV3, VTV10, VTV6
16/62hBỉ vs Ai CậpVTV3, VTV10, VTV6
16/65hSaudi Arabia vs UruguayVTV3, VTV6
16/68hIran vs New ZealandVTV3, VTV6
17/62hPháp vs SenegalVTV3, VTV10, VTV6
17/65hIraq vs Na UyVTV3, VTV6
17/68hArgentina vs AlgeriaVTV3, VTV6
17/611hÁo vs JordanVTV3, VTV6
18/60hBồ Đào Nha vs CHDC CongoVTV3, VTV10, VTV6
18/63hAnh vs CroatiaVTV3, VTV10, VTV6
18/66hGhana vs PanamaVTV3, VTV6
18/69hUzbekistan vs ColombiaVTV3, VTV6
18/623hCH Séc vs Nam PhiVTV3, VTV10, VTV6
19/62hThụy Sĩ vs Bosnia & HerzegovinaVTV3, VTV10, VTV6
19/65hCanada vs QatarVTV3, VTV6
19/68hMexico vs Hàn QuốcVTV3, VTV6
20/62hMỹ vs AustraliaVTV3, VTV10, VTV6
20/65hScotland vs MoroccoVTV3, VTV6
20/67h30Brazil vs HaitiVTV3, VTV6
20/610hThổ Nhĩ Kỳ vs ParaguayVTV3, VTV6
21/60hHà Lan vs Thụy ĐiểnVTV3, VTV10, VTV6
21/63hĐức vs Bờ Biển NgàVTV3, VTV10, VTV6
21/67hEcuador vs CuracaoVTV3, VTV6
21/611hTunisia vs Nhật BảnVTV3, VTV6
21/623hTây Ban Nha vs Saudi ArabiaVTV3, VTV10, VTV6
22/62hBỉ vs IranVTV3, VTV10, VTV6
22/65hUruguay vs Cape VerdeVTV3, VTV6
22/68hNew Zealand vs Ai CậpVTV3, VTV6
23/60hArgentina vs ÁoVTV3, VTV10, VTV6
23/64hPháp vs IraqVTV3, VTV6
23/68hNa Uy vs SenegalVTV3, VTV6
23/610hJordan vs AlgeriaVTV3, VTV6
24/60hBồ Đào Nha vs UzbekistanVTV3, VTV10, VTV6
24/63hAnh vs GhanaVTV3, VTV10, VTV6
24/66hPanama vs CroatiaVTV3, VTV6
24/69hColombia vs CHDC CongoVTV3, VTV6
25/62hThụy Sĩ vs CanadaVTV3, VTV10, VTV6
25/62hBosnia & Herzegovina vs QatarVTV2, VTV6
25/65hScotland vs BrazilVTV3, VTV6
25/65hMorocco vs HaitiVTV2, VTV6
25/68hCH Séc vs MexicoVTV3, VTV6
25/68hNam Phi vs Hàn QuốcVTV2, VTV6
26/63hCuracao vs Bờ Biển NgàVTV2, VTV6
26/63hEcuador vs ĐứcVTV3, VTV10, VTV6
26/66hNhật Bản vs Thụy ĐiểnVTV2, VTV6
26/66hTunisia vs Hà LanVTV3, VTV6
26/69hThổ Nhĩ Kỳ vs MỹVTV3, VTV6
26/69hParaguay vs AustraliaVTV2, VTV6
27/62hNa Uy vs PhápVTV3, VTV10, VTV6
27/62hSenegal vs IraqVTV2, VTV6
27/67hCape Verde vs Saudi ArabiaVTV2, VTV6
27/67hUruguay vs Tây Ban NhaVTV3, VTV6
27/610hAi Cập vs IranVTV2, VTV6
27/610hNew Zealand vs BỉVTV3, VTV6
28/64hPanama vs AnhVTV2, VTV6
28/64hCroatia vs GhanaVTV3, VTV6
28/66h30Colombia vs Bồ Đào NhaVTV3, VTV6
28/66h30CHDC Congo vs UzbekistanVTV10, VTV6
28/69hAlgeria vs ÁoVTV2, VTV6
28/69hJordan vs ArgentinaVTV3, VTV6

World Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

World Cup 2026 là lần thứ 23 giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại 16 sân vận động thuộc ba quốc gia, đánh dấu ngày hội bóng đá thế giới trở lại Bắc Mỹ sau 32 năm.

Các trận đấu của World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ.

Các sân vận động của Mỹ gồm MetLife (New Jersey), AT&T (Dallas), Arrowhead (Kansas), NRG (Houston), Mercedes-Benz (Atlanta), SoFi (Los Angeles), Lincoln Financial (Philadelphia), Lumen (Seattle), Levi's (San Francisco), Gillette (Boston) và Hard Rock (Miami).

Tại Canada, hai sân vận động được sử dụng là BC Place (Vancouver) và BMO Field (Toronto). Mexico sử dụng 3 sân Azteca (Mexico City), BBVA (Monterrey) và Akron (Guadalajara).

Trong đó, sân AT&T ở Dallas (Mỹ) là sân vận động có sức chứa lớn nhất (khoảng 94 nghìn khán giả).

World Cup 2026 có đội nào tham dự?

Chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico được đặc cách tham dự mà không phải thi đấu vòng loại. Các đội tuyển còn lại phải thi đấu vòng loại (diễn ra từ 9/2023 đến tháng 3/2026). Cuối cùng, danh sách 48 đội bóng góp mặt tại World Cup 2026 gồm:

Châu Á (9): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Iraq.

Châu Phi (10): Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Morocco, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi, CHDC Congo.

Bắc & Trung Mỹ (6): Canada, Mexico, Mỹ, Panama, Haiti, Curacao.

Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Châu Đại Dương (1): New Zealand.

Châu Âu (16): Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Tây Ban Nha, Scotland, Áo, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Hà Lan, Đức, Thuỵ Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia & Herzegovina, CH Czech.

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