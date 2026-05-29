Danh sách đội hình Argentina dự World Cup 2026 mới nhất

Ngày 29/5, huấn luyện viên Lionel Scaloni công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ của đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada. Cùng với đội trưởng Lionel Messi, Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương thế giới.

Đội hình Argentina dự World Cup 2026 mới nhất

Danh sách cầu thủ của đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026 được cập nhật theo thông tin chính thức trên trang chủ của FIFA. Đội hình này có thể thay đổi trong trường hợp chấn thương, muộn nhất là 24 giờ trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển Argentina ở vòng bảng.

Vị trí Tên cầu thủ Câu lạc bộ Thủ môn Emiliano Martinez Aston Villa Thủ môn Geronimo Rulli Marseille Thủ môn Juan Musso Atletico Madrid Hậu vệ Leonardo Balerdi Marseille Hậu vệ Nicolas Tagliafico Lyon Hậu vệ Gonzalo Montiel River Plate Hậu vệ Lisandro Martinez Manchester United Hậu vệ Cristian Romero Tottenham Hậu vệ Nicolas Otamendi Benfica Hậu vệ Facundo Medina Marseille Hậu vệ Nahuel Molina Atletico Madrid Tiền vệ Leandro Paredes Boca Juniors Tiền vệ Rodrigo De Paul Inter Miami Tiền vệ Valentin Barco Strasbourg Tiền vệ Giovani Lo Celso Real Betis Tiền vệ Exequiel Palacios Leverkusen Tiền vệ Alexis Mac Allister Liverpool Tiền vệ Enzo Fernandez Chelsea Tiền đạo Julian Alvarez Atletico Madrid Tiền đạo Lionel Messi Inter Miami Tiền đạo Nico Gonzalez Atletico Madrid Tiền đạo Thiago Almada Atletico Madrid Tiền đạo Giuliano Simeone Atletico Madrid Tiền đạo Nico Paz Como Tiền đạo Juan Manuel Lopez Palmeiras Tiền đạo Lautaro Martinez Inter Milan

Atletico Madrid là câu lạc bộ đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển Argentina (6 người). Thiago Almada vẫn có tên dù trải qua mùa giải không mấy ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ. Trong khi đó, cầu thủ của Real Madrid là Franco Mastantuono bất ngờ không được lựa chọn.

Bên cạnh đó, hậu vệ kỳ cựu Marcos Acuna - một trong những thành viên của đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar - cũng không góp mặt trong danh sách đến Bắc Mỹ. Huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn đặt niềm tin vào bộ khung đã làm nên thành công ở World Cup 2022.

Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Đội bóng có biệt danh Albiceleste từng đăng quang 3 lần tại giải đấu vào các năm 1978, 1986 và 2022, hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Danh sách cầu thủ Argentina theo vị trí

Argentina có 3 thủ môn trong danh sách dự World Cup 2026 gồm Emiliano Martinez, Geronimo Rulli và Juan Musso. Emiliano Martinez là gương mặt nổi bật nhất ở vị trí này, vừa giúp Aston Villa vô địch Europa League và xếp hạng 4 tại Ngoại Hạng Anh.

Hàng hậu vệ Argentina gồm Leonardo Balerdi, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina và Nahuel Molina. Đây là nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm và có vị trí ổn định trong thời gian dài.

Romero nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương nhưng vẫn là nhân tố quan trọng. Lisandro Martinez chơi tốt trong màu áo Man Utd sau khi bình phục ở nửa sau của mùa giải. Nicolas Otamendi mang đến kinh nghiệm, trong khi Nahuel Molina và Nicolas Tagliafico là các phương án ở hai biên.

Tuyến tiền vệ của Argentina gồm Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez. Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez là hai gương mặt nổi bật đang thi đấu tại Ngoại Hạng Anh, được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ tấn công. Rodrigo De Paul và Leandro Paredes là 2 nhân tố thiên về phòng ngự.

Hàng tiền đạo Argentina gồm Julian Alvarez, Lionel Messi, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, Juan Manuel Lopez và Lautaro Martinez. Đây là lần thứ 6 Lionel Messi tham dự World Cup và cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử đương nhiên vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình.

Lautaro Martinez và Julian Alvarez chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Messi. Bên cạnh đó, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz và Juan Manuel Lopez giúp Argentina có thêm các phương án tấn công khác nhau ở các vị trí hộ công, tiền đạo cánh.

HLV Argentina tại World Cup 2026 là ai?

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 là Lionel Scaloni. Ông sinh năm 1978, là cựu cầu thủ người Argentina, từng thi đấu ở vị trí hậu vệ phải và tiền vệ phải trước khi chuyển sang công tác huấn luyện.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Scaloni từng khoác áo nhiều câu lạc bộ ở Argentina và châu Âu. Ông có thời gian thi đấu đáng chú ý tại Deportivo La Coruna, Lazio, Mallorca, Atalanta và cũng từng chơi cho đội tuyển Argentina.

Lionel Scaloni bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Argentina từ năm 2018. Nhà cầm quân này giúp Argentina giành chức vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024. Đây là chu kỳ thành công đặc biệt của bóng đá Argentina, đưa Scaloni trở thành một trong những HLV quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của đội tuyển có biệt danh "Albiceleste".

Ngôi sao đáng chú ý của Argentina tại World Cup 2026

Lionel Messi tham dự kỳ World Cup thứ 6 ở tuổi 38. Ngôi sao đang khoác áo Inter Miami (Mỹ) có vai trò đặc biệt trong đội hình Argentina nhờ kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và khả năng tạo khác biệt trong các trận đấu lớn. Dù thể lực không còn như thời đỉnh cao, Messi vẫn có những pha xử lý bóng khéo léo và nhãn quan chiến thuật xuất sắc.

Lautaro Martinez ghi 22 bàn trong mùa giải 2025-2026, góp công lớn giúp Inter Milan vô địch Serie A. Khi Messi dần lùi xuống, Julian Alvarez không có phong độ cao, nhiệm vụ của Martinez càng trở nên quan trọng trên hàng công của Argentina tại World Cup 2026.

Emiliano Martinez nổi bật với khả năng tỏa sáng ở các trận đấu lớn, đặc biệt là những pha cứu thua ngoạn mục và bắt phạt đền xuất sắc. Trong đội hình Argentina dự World Cup 2026, Emiliano Martinez tiếp tục là nhân tố ảnh hưởng lớn đến sự chắc chắn của hàng thủ.

Lịch thi đấu của Argentina tại World Cup 2026

17/6 - 8h: Argentina vs Algeria.

23/6 - 0h: Argentina vs Áo.

28/6 - 9h: Jordan vs Argentina.