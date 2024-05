Westlife, 911 biểu diễn ở Hà Nội vào tháng 6

(VTC News) -

Sau hai đêm diễn tại TP.HCM cuối năm 2023, nhóm nhạc Westlife công bố sẽ trở lại Việt Nam với đêm nhạc The Hits Tour. Nhóm sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 4 và 5/6 tới.

Trên trang fanpage, Westlife chia sẻ thông tin: "Hà Nội, Việt Nam! Chúng tôi thực sự rất hào hứng để thông báo rằng chúng tôi sẽ ghé thăm các bạn vào ngày 4 và 5/6 sắp tới". Bên cạnh đó, bài viết cũng thông báo vé cho đêm nhạc The Hits Tour sẽ được mở bán vào ngày 13/5.

Tuy nhiên, với lần trở lại này, Westlife sẽ chỉ trình diễn với 3 thành viên gồm: Kian, Nicky, Shane. Thành viên Mark vì lí do sức khỏe nên không thể đồng hành cùng trong chuyến lưu diễn này. Đặc biệt, đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhóm 911 với tư cách khách mời.

Tháng 11/2023, Westlife đã tổ chức The Wild Dreams Tour tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM với gần 30.000 người tham dự. Màn trình diễn của Westlife với những bản hit thanh xuân đình đám tạo nên không khí bồi hồi, xúc động chưa từng có tại sân vận động Thống Nhất.

Mặc dù đã qua thời đỉnh cao, nhóm được khen giữ phong độ giọng hát tốt không ngừng nghỉ suốt thời gian dài. Nhiều bản hit của Westlife được khán giả Việt thuộc nằm lòng, tạo nên màn hòa giọng đầy cảm xúc giữa thần tượng và người hâm mộ. Các thành viên cũng thể hiện tình yêu với fan Việt bằng những màn trò chuyện tiếng Việt duyên dáng.

Westlife được thành lập từ năm 1998 với các thành viên: Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne. Ngoài ra, cựu thành viên Brian McFadden đã rời nhóm.

Mang phong cách Pop ballad đặc trưng, Westlife nhanh chóng trở thành một trong những boyband hàng đầu của châu Âu sau rất nhiều bản tình ca như Flying Without Wings, Seasons in The Sun, My Love hay I Lay My Love On You. Năm 2012, nhóm từng tan rã sau đó tái hợp vào năm 2018 và tiếp tục hoạt động âm nhạc.