Vô sinh do vợ hay chồng?

(VTC News) -

Theo ThS.BS Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam hiện là 7,7%, trong đó vô sinh I (nguyên phát) là 3,8%; vô sinh II (thứ phát) là 3,9%.

Vô sinh nguyên phát được hiểu là tình trạng cặp vợ chồng chưa từng sinh con lần nào trong điều kiện sinh hoạt bình thường. Còn vô sinh thứ phát là trường hợp vợ chồng từng sinh con nhưng nay không thể thụ thai dù không sử dụng biện pháp tránh thai nào.

Trước đây, nhiều người thường nghĩ vấn đề vô sinh là do người phụ nữ. Tuy nhiên theo nghiên cứu, tỷ lệ vô sinh do người vợ chiếm 40%, người chồng chiếm 40%, 10% do cả hai và 10% chưa rõ nguyên nhân.

Vấn đề hiếm muộn và vô sinh ở nữ giới có thể nằm ở buồng trứng, ống dẫn trứng hoặc rối loạn nội tiết. Còn với nam giới, có một số bệnh lý kèm theo cũng dẫn đến vô sinh. Điển hình như các vấn đề liên quan tới việc sản xuất “con giống” (giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn), rối loạn chức năng sinh sản.

Ngoài ra, môi trường sống (hóa chất, kim loại nặng, tia xạ, nhiệt độ vùng bìu quá nóng do môi trường làm việc, thói quen tắm nước nóng, mặc quần chật), lối sống và sử dụng thuốc (rượu, thuốc lá, stress, trầm cảm, tăng cân, đặc biệt tự ý sử dụng testosterone trong tập thể thao) cũng là nguyên nhân gây vô sinh ở nam.

Việc xác định nguyên nhân và tìm phương pháp điều trị hiệu quả là rất quan trọng. Khi tìm đến các chuyên gia y tế chuyên về vô sinh và hiếm muộn, các bác sĩ sẽ thăm khám, làm các xét nghiệm để đánh giá toàn diện cả người nam và người nữ, từ đó đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhằm nâng cao khả năng thụ tinh và mang thai thành công.

Ngoài ra, các biện pháp truyền thông giáo dục về vấn đề vô sinh và hỗ trợ tâm lý cũng rất quan trọng. Điều này giúp các cặp vợ chồng hiểu rõ hơn về nguyên nhân và cách điều trị, giảm bớt căng thẳng và tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu có thai.