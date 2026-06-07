VNG đặt mục tiêu có lãi năm 2026, định vị lại chiến lược trong kỷ nguyên AI

(VTC News) -

VNG đặt mục tiêu doanh thu từ 12.500 đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời hướng tới lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 6/6.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp đặt mục tiêu có lãi cả năm kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên UPCoM năm 2023.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT VNG, phát biểu tại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 6/6.

Theo kế hoạch, doanh thu thuần năm nay của VNG dự kiến tăng 15 - 25% so với năm trước, trong khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) tăng 15 - 30%. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kết quả kinh doanh cải thiện trong năm 2025 và quý đầu năm nay.

Năm 2025, VNG ghi nhận doanh thu hợp nhất 10.894 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chuyển từ mức lỗ 286 tỷ đồng sang lãi 57 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đóng góp 1.392 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tăng 25% so với năm trước.

Trong quý I/2026, VNG đạt doanh thu 2.785 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Chỉ số AOP đạt 470 tỷ đồng, tăng 154%, đồng thời ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương.

Để hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo, VNG xác định ba trụ cột tăng trưởng gồm duy trì vị thế của các nền tảng hiện hữu, mở rộng năng lực cạnh tranh toàn cầu và nâng cao hiệu quả vận hành bằng AI.

Ở trụ cột đầu tiên, doanh nghiệp tiếp tục khai thác hệ sinh thái số hiện có gồm Zalo, Zalopay và VNGGames. Năm 2025, Zalo đạt 79,6 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng trưởng doanh thu 38% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu ngoài quảng cáo lần đầu vượt doanh thu quảng cáo, cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn thu của nền tảng này.

Trong khi đó, Zalopay lần đầu ghi nhận doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đạt 1.111 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước. Doanh thu từ các dịch vụ tài chính tăng hơn bốn lần, phản ánh xu hướng mở rộng của các sản phẩm tài chính số.

Với thị trường quốc tế, VNGGames đang chuyển từ chiến lược mở rộng quy mô sang tập trung vào các tựa game có vòng đời dài và khả năng tạo doanh thu ổn định. Hiện doanh thu quốc tế đóng góp gần 20% tổng bookings của mảng game. Riêng nền tảng ZingPlay ghi nhận mức tăng trưởng 68%.

Một trong những trọng tâm mới của VNG là phát triển hạ tầng AI Cloud thông qua GreenNode. Doanh nghiệp cho biết hệ thống hiện vận hành tại Việt Nam và Thái Lan, phục vụ hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp tại Đông Nam Á, Mỹ và Trung Đông. Doanh thu quốc tế chiếm khoảng 68% cơ cấu doanh thu của đơn vị này.

Theo VNG, AI cũng đang được ứng dụng sâu hơn trong hoạt động vận hành. Ở mảng trò chơi trực tuyến, AI được sử dụng để hỗ trợ sáng tạo nội dung và tự động hóa quy trình phát hành. ZingPlay triển khai AI trong hoạt động marketing, còn Zalopay ứng dụng công nghệ này cho chăm sóc khách hàng và phát hiện giao dịch bất thường.

Trên nền tảng Zalo, khoảng 30% người dùng sử dụng các tính năng AI như dịch thuật hoặc chuyển giọng nói thành văn bản mỗi tháng. Trợ lý giọng nói Kiki Auto hiện được tích hợp trên khoảng 1,4 triệu xe hơi tại Việt Nam.

Tại đại hội, ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT VNG, công bố định vị mới của doanh nghiệp là "Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI".

Ông Minh cho biết sau hơn 20 năm phát triển, VNG đã xây dựng được hệ sinh thái gồm nền tảng kết nối, thanh toán, giải trí và hạ tầng AI. Đây sẽ là nền tảng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào làn sóng công nghệ mới.

"AI vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn để VNG tiếp tục chuyển đổi các lĩnh vực kinh doanh hiện tại, đồng thời kiến tạo những mô hình kinh doanh mới", ông nói.

Theo lãnh đạo VNG, thay vì phát triển các sản phẩm riêng lẻ, doanh nghiệp đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái kết nối người dùng, đối tác và khách hàng trên nhiều lĩnh vực. Hiện có hơn 150.000 doanh nghiệp, tổ chức sử dụng Zalo để tương tác với khách hàng, cùng hơn 5.000 Mini App được phát triển trên nền tảng này.

Ở mảng thanh toán, Zalopay được định hướng trở thành cầu nối giữa người dùng với các dịch vụ tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Trong khi đó, GreenNode tiếp tục mở rộng cung cấp hạ tầng AI cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, đại hội cũng thông qua chương trình phát hành ESOP năm 2026 với hơn 722.000 cổ phiếu dành cho người lao động, giá phát hành 30.000 đồng mỗi cổ phiếu.