Công nghệ 5/5: VNG bứt phá nhờ Zalopay và AI

VNG tăng tốc trong Quý I/2026

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (mã cổ phiếu VNZ trên sàn chứng khoán Việt Nam) công bố báo cáo tài chính Quý I/2026, ghi nhận doanh thu đạt 2.785 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh tăng mạnh 154%, đạt 470 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng.

Theo VNG, kết quả này phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc các mảng kinh doanh chủ lực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số và dịch vụ trực tuyến.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào AI, dữ liệu lớn (Big Data) và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.

Games & Entertainment tiếp tục là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất của VNG.

Zalopay là điểm sáng nổi bật nhất trong quý khi doanh thu tăng tới 117% lên 216 tỷ đồng. Trong khi đó, Games & Entertainment tiếp tục là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất, với doanh thu tăng 38% so với cùng kỳ lên 1.938 tỷ đồng, được thúc đẩy bởi mức tăng 48% của tổng booking, đạt 2.461 tỷ đồng.

Zalo & AI cũng ghi nhận tăng trưởng. Kiki Info hiện nằm trong top 10 nền tảng AI được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi toàn cầu như ChatGPT và Gemini.

Data Center trở thành động lực chính giúp AMD tăng trưởng

AMD dự kiến báo cáo kết quả kinh doanh Quý I sau phiên giao dịch 5/5, với kỳ vọng lớn từ giới đầu tư vào mảng data center. Theo ước tính, công ty đạt doanh thu 9,88 tỷ USD và EPS 1,28 USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

CPU là một trong những động lực tăng trưởng chính của AMD, cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn như Nvidia. (Nguồn: AMD)

Sự bùng nổ nhu cầu về CPU và GPU phục vụ AI đang thúc đẩy doanh thu trung tâm dữ liệu, dự kiến đạt 5,6 tỷ USD, tăng 52% so với năm 2025. Ngoài ra, AMD chuẩn bị ra mắt hệ thống rack Helios, kết hợp CPU và GPU, cạnh tranh trực tiếp với giải pháp NVL72 của Nvidia.

Tuy nhiên, mảng PC của AMD đối mặt khó khăn khi nguồn cung bộ nhớ giảm và giá chip tăng, khiến thị trường máy tính cá nhân toàn cầu dự báo sụt giảm hơn 11% trong năm nay. Dù vậy, với chiến lược tập trung vào AI và data center, AMD vẫn được kỳ vọng duy trì tăng trưởng mạnh mẽ.

Intel bổ nhiệm lãnh đạo mới cho mảng PC & AI

Intel thông báo mời một cựu giám đốc điều hành của Qualcomm về đảm nhiệm vai trò lãnh đạo mảng PC và trí tuệ nhân tạo vật lý (physical AI). Động thái cho thấy Intel đang tăng tốc trong việc mở rộng sang các ứng dụng AI tích hợp trực tiếp vào phần cứng, thay vì chỉ dựa vào phần mềm.

Trong bối cảnh thị trường PC đang dần phục hồi, Intel kỳ vọng việc kết hợp sức mạnh xử lý truyền thống với công nghệ AI sẽ tạo ra thế hệ máy tính mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hiệu suất và khả năng tự động hóa.

Động thái này cũng phản ánh nỗ lực cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Qualcomm và Nvidia, vốn đang đầu tư mạnh vào chip AI. Với nhân sự mới, Intel đặt mục tiêu củng cố vị thế trong cuộc đua toàn cầu về AI trên thiết bị cá nhân.