Google, VNG và ĐHQG TP.HCM hợp tác phát triển AI tại Việt Nam

Quỹ AI Futures Fund của Google Labs và Saigon AI Hub (SAIH), không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của TP.HCM do VNG Group và Đại học Quốc gia TP.HCM đồng sáng lập, công bố quan hệ đối tác chiến lược nhằm triển khai Applied AI Lab đầu tiên của Google Labs tại Việt Nam.

Hợp tác này là nền tảng cho cam kết chung của Google, VNG Group và ĐHQG TP.HCM trong việc thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu - đổi mới sáng tạo trong nước có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế - xã hội cao.

Các đại diện từ Google, VNG và ĐHQG TP.HCM trong buổi làm việc tại VNG Campus.

Trong khuôn khổ hợp tác, Quỹ AI Futures Fund của Google Labs sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại SAIH, cung cấp cho họ quyền truy cập sớm, độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind.

AI Futures Fund là sáng kiến đầu tư toàn cầu được Google ra mắt từ đầu năm 2025, nhằm đồng hành cùng các tổ chức AI tiên phong ở nhiều giai đoạn phát triển. SAIH là tổ chức nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình này.

Ông Josh Woodward, Phó Chủ tịch phụ trách Khối Ứng dụng Gemini tại Google Labs, cho biết việc lựa chọn SAIH nhằm xây dựng môi trường để các nhà nghiên cứu Việt Nam phát triển sản phẩm AI có giá trị thực tiễn, đồng thời đóng góp góc nhìn cho cộng đồng nghiên cứu toàn cầu.

"Chúng tôi không chỉ cung cấp công cụ mà còn cùng nhau tạo ra một môi trường thuận lợi, nơi các nhà nghiên cứu Việt Nam có thể thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tế", ông Woodward nói.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG, phát biểu tại lễ khởi động nghiên cứu của SAIH.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG, nhận định thách thức lớn của nghiên cứu AI tại Việt Nam hiện nay là hạn chế về nguồn lực và điều kiện hỗ trợ.

"Thông qua những hợp tác toàn cầu như với Google Labs, các nhà nghiên cứu của SAIH cũng như của Việt Nam sẽ có cơ hội ứng dụng cùng một công nghệ, cùng một thời điểm với các tổ chức AI hàng đầu thế giới", ông Minh cho hay.

Chủ tịch VNG chia sẻ thêm: "Hợp tác hôm nay chỉ là bước đầu tiên, và chúng tôi kỳ vọng sẽ có thể tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các tổ chức nghiên cứu AI khác tại Việt Nam, cũng như với các đối tác toàn cầu khác".

Các nhóm nghiên cứu đầu tiên tại SAIH thuyết trình tại lễ khởi động.

Cùng với việc triển khai Applied AI Lab, SAIH công bố 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên với gần 60 nhà khoa học đến từ các trường đại học tại TP.HCM. Các nhóm tập trung vào nhiều lĩnh vực như xử lý ngôn ngữ, thị giác máy tính, tương tác người - robot, y tế và an toàn thông tin.

Theo kế hoạch, các nhóm sẽ công bố kết quả tại các hội nghị và tạp chí quốc tế, đồng thời phát triển sản phẩm nguyên mẫu có khả năng ứng dụng thực tế.

SAIH cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trong thời gian tới, hướng tới trở thành nền tảng nghiên cứu AI, cung cấp hạ tầng, chuyên môn và kết nối với các đối tác toàn cầu, trong đó có khả năng tiếp cận nguồn vốn từ AI Futures Fund.

Việt Nam đang thúc đẩy phát triển AI thông qua các chính sách như Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030. Trong bối cảnh này, hợp tác giữa Google, VNG và Đại học Quốc gia TP.HCM được kỳ vọng góp phần phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái AI trong nước.