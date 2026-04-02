VNG 2025: AI thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, doanh thu gần 11.000 tỷ đồng

Năm 2025, CTCP Tập đoàn VNG ghi nhận sự cải thiện đáng kể về hiệu quả kinh doanh khi các mảng hoạt động cốt lõi đều tăng trưởng và trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu tạo ra đóng góp doanh thu rõ rệt trong toàn hệ sinh thái.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, VNG đạt doanh thu thuần hợp nhất 10.894 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024. Trong đó, 22% doanh thu đến từ thị trường quốc tế. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) đạt 856 tỷ đồng, tăng 183% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh của tập đoàn cũng cải thiện đáng kể, tăng từ 3% lên 8%, cho thấy hiệu quả vận hành được nâng cao khi doanh nghiệp tối ưu chi phí và khai thác doanh thu tốt hơn từ các nền tảng hiện có.

Ở mảng trò chơi trực tuyến, tổng bookings đạt 8.162 tỷ đồng, tăng 13%. Các tựa game có vòng đời dài tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm khoảng 46% doanh thu, với những cái tên quen thuộc như PUBG Mobile, Play Together hay Đấu Trường Chân Lý.

Dù lượng người dùng hoạt động hàng quý giảm còn 57,3 triệu, tỷ lệ người chơi trả phí lại tăng từ 3,7% lên 4,6%, giúp cải thiện khả năng tạo doanh thu.

Nền tảng Zalo cũng ghi nhận tăng trưởng. Doanh thu năm 2025 đạt 1.718 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước, nhờ mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng. Ba nhóm dịch vụ gồm zBusiness, zCloud và zStyle tiếp tục được phát triển, trong đó các dịch vụ lưu trữ và tiện ích cá nhân hóa là những nguồn đóng góp đáng kể.

Trong khi đó, Zalopay tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Tổng giá trị giao dịch (TPV) tăng 76%, số người dùng hoạt động tăng 40%, còn doanh thu đạt 1.111 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024. Đáng chú ý, doanh thu từ các dịch vụ tài chính tăng mạnh 413% nhờ việc mở rộng danh mục sản phẩm.

Ở mảng hạ tầng số, GreenNode đạt 774 tỷ đồng doanh thu, tăng 57%. Chỉ số Net Revenue Retention đạt 123%, cao hơn mức trung bình 106% của ngành cloud toàn cầu, cho thấy các khách hàng hiện hữu không chỉ duy trì mà còn mở rộng mức sử dụng dịch vụ.

Một điểm đáng chú ý trong năm 2025 là AI bắt đầu tạo ra doanh thu thực chất trong hệ sinh thái VNG. Công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều khâu, từ dịch thuật, chăm sóc khách hàng đến phân tích sản phẩm và vận hành game.

Trên nền tảng Zalo, khoảng 30% người dùng hoạt động hàng tháng đã sử dụng ít nhất một tính năng AI như dịch thuật, chuyển giọng nói thành văn bản hay hỗ trợ gọi video. Với Zing MP3, khoảng 40% lượt phát nhạc được đề xuất bởi hệ thống AI.

Ở mảng hạ tầng, hệ sinh thái AI Cloud của GreenNode cung cấp khoảng 80 sản phẩm và dịch vụ liên quan đến AI, bao phủ từ hạ tầng đến nền tảng và ứng dụng. Doanh thu từ AI Cloud tăng 137%, chủ yếu nhờ nhu cầu ứng dụng AI trong các lĩnh vực ngân hàng – tài chính và bán lẻ.

Ngoài hoạt động kinh doanh, VNG cũng ghi nhận 1.392 tỷ đồng đóng góp ngân sách Nhà nước trong năm 2025, tăng 25% so với năm trước và tiếp tục nằm trong nhóm 100 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất Việt Nam.