Công nghệ 3/2: Viettel Post tích hợp dịch vụ tài chính, VNG lợi nhuận tăng 38%

(VTC News) -

Viettel Post tích hợp dịch vụ tài chính

Ngày 2/2, Viettel Post triển khai dịch vụ tài chính dành cho hộ kinh doanh và người bán hàng trực tuyến. Giải pháp này được tích hợp ngay trên nền tảng logistics, giúp người bán tiếp cận nguồn vốn kịp thời để mở rộng hoạt động.

Giao dịch tài chính tích hợp ngay trên nền tảng logistics của Viettel Post. (Ảnh: Viettel)

Người dùng có thể vay từ 30 đến 100 triệu đồng mà không cần tài sản thế chấp, với thời hạn linh hoạt từ 3 đến 24 tháng. Dịch vụ giúp quản lý dòng tiền hiệu quả, giảm áp lực vốn lưu động và nâng cao hiệu quả vận hành.

Viettel Post xác định logistics không chỉ là vận chuyển hàng hóa mà còn là hạ tầng thương mại hiện đại. Việc kết hợp dịch vụ tài chính góp phần gia tăng giá trị cho khách hàng và thúc đẩy thương mại số tại Việt Nam.

VNG đạt lợi nhuận tăng trưởng 38%

Trong quý 4/2025, VNG Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.194 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 139 tỷ đồng, tăng 38%. Nền tảng Zalo tiếp tục duy trì vai trò hạ tầng kết nối thiết yếu với 79,6 triệu người dùng hàng tháng và hơn 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Không gian VNG Campus hiện đại, nơi hội tụ cộng đồng sáng tạo và phản ánh chiến lược phát triển bền vững của VNG. (Nguồn: VNG)

Doanh thu từ thị trường nước ngoài của VNG chiếm khoảng 20% tổng doanh thu, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung.

VNG tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các trụ cột chiến lược như AI và mở rộng thị trường quốc tế. Việc hợp nhất thương hiệu GreenNode cho mảng AI Cloud cho thấy định hướng đầu tư toàn diện, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

OpenAI ra mắt ứng dụng Codex

OpenAI vừa công bố ứng dụng Codex dành cho máy tính và thiết bị di động, nhằm mở rộng khả năng hỗ trợ lập trình bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng cho phép người dùng quản lý nhiều tác vụ AI cùng lúc, từ viết mã, phân tích dữ liệu đến tự động hóa quy trình phát triển phần mềm.

Codex App được kỳ vọng sẽ giúp OpenAI giành lại thị phần từ các đối thủ như Anthropic với Claude Code. Trong bối cảnh nhu cầu công cụ AI hỗ trợ lập trình tăng mạnh, OpenAI đặt mục tiêu đưa Codex trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp và nhà phát triển.

Việc ra mắt Codex App không chỉ là bước đi công nghệ mà còn là chiến lược mở rộng hệ sinh thái AI. OpenAI hướng tới việc biến Codex thành nền tảng toàn diện, giúp lập trình viên xây dựng, triển khai và duy trì phần mềm hiệu quả hơn.