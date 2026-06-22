VN-Index tăng mạnh nhất 2 tháng

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán bước vào phiên đầu tuần với tâm lý hưng phấn khi VN-Index tăng mạnh ngay trong phiên sáng.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC và VHM là động lực chính của thị trường giúp chỉ số VN-Index tăng 32,28 điểm (+1,77%) đạt 1.856,81 điểm khi chốt phiên sáng. Toàn sàn HoSE có 194 mã giảm, gấp hơn 2 lần số mã tăng (81 mã).

Đến phiên chiều, xu hướng thị trường không có nhiều biến động. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6, VN-Index tăng 33,38 điểm (1,83%), đạt 1.857,91 điểm với 133 mã tăng, 183 mã giảm và 49 mã đứng giá.

VN-Index tăng hơn 30 điểm. (Ảnh: chụp màn hình)

Nhóm VN30 ghi nhận 15 mã tăng, 12 mã giảm và 3 mã đứng giá. VN30-Index tăng 16,56 điểm (0,84%) lên 1.980,13 điểm.

Trong phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu Vingroup trở thành tâm điểm khi đồng loạt bứt phá, đóng góp phần lớn vào đà tăng của chỉ số.

Cụ thể, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng hết biên độ lên 219.800 đồng/cổ phiếu. Cùng chiều, cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes tăng 6,95% đạt 155.400 đồng/cổ phiếu. Tương tự, VRE cũng bứt tốc tăng 4,68%.

Theo thống kê mức độ ảnh hưởng, VIC mang về hơn 23 điểm tăng cho VN-Index, VHM đóng góp khoảng 8,7 điểm và VRE thêm gần 0,75 điểm. Như vậy, riêng nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã giúp chỉ số tăng gần 33 điểm.

Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup diễn ra trong bối cảnh sáng 22/6, loạt dự án hạ tầng quy mô lớn tại Hà Nội chính thức được khởi công. Trong đó, liên danh Vinhomes - VinSpeed (thuộc hệ sinh thái Vingroup) được lựa chọn làm tổng thầu EPC cho 5 dự án đường sắt đô thị mới.

VinSpeed là doanh nghiệp do Tập đoàn Vingroup cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 5/2025, hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đường sắt, sản xuất đầu máy và toa xe. Ngoài các dự án tại Hà Nội, doanh nghiệp này đang nghiên cứu triển khai hai tuyến đường sắt lớn gồm Hà Nội - Quảng Ninh (tổng vốn khoảng 5,3 tỷ USD) và Bến Thành - Cần Giờ (khoảng 4 tỷ USD).

Trong khi đó, dòng tiền ở phần còn lại của thị trường khá thận trọng. Nhiều cổ phiếu giảm sâu nhưng thanh khoản không lớn, cho thấy lực cầu suy yếu và tâm lý đứng ngoài quan sát của nhà đầu tư.

Trong nhóm giảm giá, FPT giảm 1,26%; VIX giảm 0,29%; ACB giảm 0,9%; GVR giảm 1,71%; MBB giảm 0,80%; MSN giảm 0,69%; MWG giảm 1,03%...

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 3,77 điểm (1,16%) còn 321,06 điểm. Toàn sàn có 74 mã tăng, 51 mã giảm và 72 mã đứng giá tham chiếu. UpCom-Index tăng 0,24 điểm, đạt 127,76 điểm.

Dù chỉ số tăng cao nhưng thanh khoản vẫn thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt gần 17.000 tỷ đồng.