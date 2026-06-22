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Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn ở nước ngoài Sau khoảng 6 năm bên nhau, fashionista Quỳnh Anh Shyn hạnh phúc thông báo vừa được bạn trai cầu hôn.

XSMB 22/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay (VTC News) - XSMB 22/6/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 2 ngày 22/6 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi KQXSMB mới nhất, chính xác nhất.

Bão Mekhala có thể mạnh cấp siêu bão, giật trên cấp 17 Bão Mekhala đang cách phía Đông Bắc của đảo Luzon (Philippines) khoảng 550km về phía Đông, có thể đạt cấp siêu bão trong 12-24 giờ tới.

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 22/6/2026 - Trực tiếp XSPY 22/6 XSPY 22/6, trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 22/6/2026, xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 22/6/2026, xổ số Phú Yên 22/6.

Nữ sinh Ams đạt 45,5 điểm, thủ khoa chuyên Sử Hà Nội Từ tình yêu đặc biệt với môn Lịch sử, Nguyễn Phương Thảo xuất sắc trở thành thủ khoa chuyên Sử Hà Nội năm 2026 của Hà Nội.

Top 10 trường đại học, học viện có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội 2025 Năm 2025, các trường đại học, học viện ở khu vực Hà Nội có điểm chuẩn dao động từ 28,7- 30 điểm.

Chi tiết 5 tuyến metro do Vinhomes – VinSpeed làm tổng thầu EPC ở Hà Nội Liên danh Vinhomes - VinSpeed được UBND TP Hà Nội lựa chọn làm tổng thầu EPC cho 5 tuyến đường sắt đô thị mới có tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

XSMN 22/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay (VTC News) - XSMT 22/6/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 2 ngày 22/6 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Theo dõi KQXSMN mới nhất, chính xác nhất.

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/6/2026 - Trực tiếp XSHCM 22/6 XSHCM 22/6, trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/6/2026, xổ số TP.HCM thứ Hai ngày 22/6/2026, xổ số Hồ Chí Minh 22/6.

Từ 15/7, cao tốc Bắc - Nam sẽ thu phí những đoạn nào? Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 sẽ thu phí từ 15/7 tới.

Petrovietnam ký loạt hợp đồng dầu khí, tạo động lực mới cho ngành năng lượng Petrovietnam tổ chức Lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1 và Lễ ký Hợp đồng Mua bán khí, Mỏ Sư Tử Trắng, Giai đoạn 2B, Lô 15-1.

Phó Thủ tướng: Thay tư duy 'phân lô bán nền' sang phát triển nhà ở cao tầng, chung cư Phó Thủ tướng yêu cầu từng bước thay đổi tư duy từ "phân lô bán nền" sang phát triển các khu nhà ở cao tầng, chung cư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Thức ăn chớm hỏng hâm nóng lại có trở nên an toàn? Việc hâm nóng phần thức ăn đã chớm hỏng liệu có giúp tiêu diệt vi khuẩn, lấy lại sự an toàn để có thể ăn như bình thường?