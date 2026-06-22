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Xuất bản ngày 22/06/2026 02:53 PM
Cập nhật lúc 03:46 PM ngày 22/06/2026

Chi tiết 5 tuyến metro do Vinhomes – VinSpeed làm tổng thầu EPC ở Hà Nội

(VTC News) -

Liên danh Vinhomes - VinSpeed được UBND TP Hà Nội lựa chọn làm tổng thầu EPC cho 5 tuyến đường sắt đô thị mới có tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Chi tiết 5 tuyến metro do Vinhomes – VinSpeed làm tổng thầu EPC ở Hà Nội - 1
Văn Anh
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Dòng sự kiện: Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị hơn 1,3 triệu tỷ đồng
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