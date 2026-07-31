Vinhomes Royal Island: Điểm đến tạo dòng khách, bất động sản tạo dòng tiền

(VTC News) -

Với các nhà đầu tư, dòng khách liên tục được bổ sung, cộng hưởng với lượng cư dân ngày càng đông đảo của Vinhomes Royal Island chính là lời giải “10 điểm không nhưng” cho bài toán khai thác kinh doanh tại trung tâm mới của thành phố Cảng.

Điểm đến mới của Hải Phòng bùng nổ với “đại tiệc mùa hè”

Mùa hè năm nay, VinWonders Vũ Yên liên tiếp triển khai các chương trình ưu đãi dành cho gia đình, học sinh và khách du lịch. Điểm nhấn là chính sách giảm giá vé tới 20% cho combo 3 phân khu Công viên trò chơi cảm giác mạnh, Vương quốc muôn thú và Công viên nước kéo dài từ nay cho đến hết ngày 30/9.

Cùng thời điểm, Vincom Mega Mall Royal Island cũng khởi động chuỗi lễ hội mua sắm, hoạt động trải nghiệm và nhiều chương trình khuyến mại kéo dài nhiều tuần.

Những chiến dịch kích cầu diễn ra khi Vinhomes Royal Island đã bước vào giai đoạn vận hành đồng bộ. Hơn cả một đại đô thị để ở, nơi đây đang trở thành một tổ hợp vui chơi, mua sắm, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn, thu hút du khách từ Hải Phòng, Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận.

Hàng loạt ưu đãi lớn kéo hàng ngàn du khách đổ về VinWonders Vũ Yên.

Song song với đó, chuỗi lễ hội, sự kiện âm nhạc và hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên tại Quảng trường châu Âu, phố đi bộ - công viên Vũ Yên, VinWonders và Vincom Mega Mall liên tục tạo sức hút mới cho đô thị đảo.

Theo nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Hải Phòng, nếu trước đây du khách thường chỉ nghĩ đến food tour, Đồ Sơn hay Cát Bà, thì nay đảo Vũ Yên trở thành điểm dừng chân mới trong hành trình khám phá thành phố Cảng.

Những con số thực tế cũng phản ánh rõ sức hút ấy. Năm 2025, Vinhomes Royal Island đón hàng triệu lượt khách. Riêng quý I/2026, Hải Phòng ghi nhận gần 3 triệu lượt khách du lịch với doanh thu hơn 3.500 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Thành phố đảo Hoàng Gia.

Đặc biệt, tháng 5/2026, đảo Vũ Yên chính thức được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh, đánh dấu bước chuyển từ một dự án bất động sản để ở trở thành điểm đến du lịch được quy hoạch và phát triển bài bản.

Dòng người bảo chứng cho dòng tiền, nhà đầu tư an tâm “kê cao gối ngủ”

Trong bất động sản thương mại, vị trí luôn là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, khả năng tạo ra dòng người mới là yếu tố quyết định hiệu quả khai thác.

Một mặt bằng đẹp nhưng vắng khách khó tạo doanh thu. Ngược lại, nơi liên tục hình thành nhu cầu vui chơi, mua sắm và tiêu dùng sẽ tạo ra giá trị khai thác bền vững.

Tại Vinhomes Royal Island, 3 dòng khách đang tạo nên sức sống cho đại đô thị cũng như dòng tiền cho các mô hình kinh doanh. Đó là cộng đồng hàng nghìn cư dân hiện hữu, lượng du khách thường xuyên đến trải nghiệm hệ tiện ích quốc tế và dòng người đổ về chuỗi lễ hội, sự kiện.

Các mô hình kinh doanh hưởng lợi từ dòng khách liên tục đổ về tham gia các sự kiện trên phố đi bộ - công viên Vũ Yên.

Anh Trần Văn Minh, chủ một homestay tại Vinhomes Royal Island, cho biết cơ sở của anh thường kín phòng trước một đến hai tuần vào cuối tuần, còn dịp lễ lớn thường được đặt trước cả tháng.

Anh Minh cho biết, điều giữ chân du khách không chỉ là không gian sinh thái mà còn là cảm giác “mỗi lần quay lại đều có trải nghiệm mới”. Buổi sáng chơi golf, chiều tham quan Học viện Cưỡi ngựa, tối xem biểu diễn nghệ thuật, dạo phố đi bộ hay mua sắm tại Vincom... giúp thời gian lưu trú kéo dài và mức chi tiêu của du khách tăng lên.

“Đó cũng là điều nhiều mô hình kinh doanh tại khu vực trung tâm cũ khó có được. Nhà phố truyền thống thường chịu áp lực về chỗ đỗ xe, không gian trải nghiệm cũng hạn chế”, anh Minh nói.

Trong khi đó, tại Vinhomes Royal Island, hệ tiện ích và chuỗi sự kiện đóng vai trò như một “cỗ máy tạo khách”, mang lại nguồn cầu tự nhiên cho các hoạt động lưu trú, bán lẻ, ẩm thực, dịch vụ.

Lợi thế này tiếp tục được củng cố nhờ hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện. Cầu Hoàng Gia “vẽ lại” bản đồ, đưa đô thị đảo trở thành trung tâm mới của Hải Phòng; cầu Vũ Yên 1 liên thông với Trung tâm chính trị - hành chính mới tại Thủy Nguyên.

Trong thời gian tới, mạng lưới giao thông liên vùng tiếp tục hoàn thiện, gồm Vành đai 2, cầu Ngô Quyền, cầu Nguyễn Trãi… tăng khả năng kết nối đảo Vũ Yên với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sân bay quốc tế Cát Bi, hệ thống cảng biển và các trung tâm logistics của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Ngoài cầu Hoàng Gia, sẽ có thêm cầu Nguyễn Trãi, Ngô Quyền trong tương lai, giúp gia tăng kết nối với trung tâm hiện hữu và liên vùng cho đảo Vũ Yên.

Sau hơn hai năm đi vào vận hành, Vinhomes Royal Island đã xác lập vị thế trung tâm mới của thành phố Cảng. Hệ tiện ích đã hoạt động, cộng đồng cư dân ngày càng lớn, dòng khách liên tục được bổ sung và hạ tầng kết nối tiếp tục hoàn thiện. Khi dòng người, dòng vốn và dòng giao thương cùng hội tụ, đô thị đảo cũng trở thành tọa độ đầu tư tiềm năng bậc nhất trên thị trường bất động sản Hải Phòng.