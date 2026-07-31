Việt Nam kỳ vọng rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G

(VTC News) -

Tại cuộc họp thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ngày 31/7, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Viễn Thông, cho biết Việt Nam đang từng bước chuẩn bị cho nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G trên nền tảng kinh nghiệm tích lũy từ các thế hệ mạng trước.

“Nếu với 4G, Việt Nam mất hơn 8 năm kể từ khi tiêu chuẩn được ban hành để làm chủ công nghệ và sản xuất thiết bị, thì với 5G, thời gian này đã rút xuống còn khoảng 2 năm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục rút ngắn quá trình nghiên cứu, làm chủ và triển khai 6G trong thời gian tới”, ông Nguyễn Anh Cương cho hay.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Viễn Thông, Bộ KH&CN.

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Cương, Việt Nam triển khai 5G khá sớm và với tốc độ nhanh so với nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này thể hiện định hướng nhất quán trong việc làm chủ công nghệ, phát triển hạ tầng số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Đến nay, cả nước đã triển khai hơn 40.000 trạm phát sóng 5G. Trong số này, khoảng 250 trạm sử dụng thiết bị 5G do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất theo chuẩn quốc tế và đã được thương mại hóa. Thời gian tới, mục tiêu là tiếp tục mở rộng số lượng trạm sử dụng thiết bị “Make in Vietnam”.

Đối với công nghệ 6G, đại diện Cục Viễn thông cho biết đây là lĩnh vực mang tính toàn cầu, đòi hỏi sự phối hợp giữa các quốc gia, doanh nghiệp và các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế nhằm bảo đảm tính tương thích của hạ tầng viễn thông trên phạm vi toàn thế giới.

Vì vậy, quá trình nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn và phát triển công nghệ 6G được triển khai thông qua hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Để chủ động tham gia vào quá trình này, Bộ KH&CN đã thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và phát triển 6G, với sự tham gia của các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp viễn thông, trường đại học và viện nghiên cứu.

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Cương, việc thành lập Ban Chỉ đạo giúp doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu tiếp cận công nghệ ngay từ giai đoạn xây dựng tiêu chuẩn, tạo điều kiện tham gia nghiên cứu, đóng góp vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, qua đó sớm làm chủ công nghệ và chủ động triển khai 6G phù hợp với điều kiện của Việt Nam.