Phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng Năm APEC 2027

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, đây là hoạt động mở đầu rất quan trọng cho công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027, đánh dấu khởi động một quá trình bắt đầu tiến hành chiến dịch truyền thông và xây dựng hình ảnh cho cả năm APEC 2027, chiến dịch quảng bá cho đất nước và con người Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Việc Việt Nam đăng cai APEC lần thứ ba được coi là một sự kiện đối ngoại rất quan trọng đối với chúng ta nói riêng và đối với các nền kinh tế APEC nói chung, thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế APEC dành cho Việt Nam; và cũng khẳng định vai trò, vị thế cùng những đóng góp ngày càng quan trọng, tích cực của Việt Nam đối với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như trong nội khối APEC.

Đây là một cơ hội đáng quý để giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa và đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

“Trong tổng thể công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 tại Việt Nam, việc xây dựng mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bộ nhận diện hình ảnh sẽ đồng hành xuyên suốt với tất cả các hội nghị, sự kiện, hoạt động đối ngoại và sẽ được thể hiện trên các sản phẩm truyền thông và các sản phẩm có liên quan”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Qua đó, mỗi một tác phẩm dự thi không chỉ là một phương án thiết kế mà đây chính là tâm huyết và sự đóng góp của cho thành công của năm APEC 2027, là nỗ lực để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

“Thành công của năm APEC 2027 sẽ là kết quả của sự chung công sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của tất cả các bộ ngành và tất cả người dân Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nói.

Theo ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong khuôn khổ năm APEC 2027, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam, bao gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, giới thiệu di sản văn hóa, quảng bá ẩm thực, xúc tiến du lịch, truyền thông và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Qua đó góp phần để các đại biểu quốc tế không chỉ tham dự các hội nghị mà còn có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa, sự sáng tạo, sức sống của đất nước Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông.

Trong đó, bộ nhận diện sẽ hiện diện trên các hội nghị, các sự kiện, các ấn phẩm truyền thông và nhiều hoạt động trong suốt năm APEC, trở thành hình ảnh đồng hành của Việt Nam trong việc giới thiệu tới bạn bè quốc tế một đất nước năng động, hội nhập và giàu bản sắc. Việc sáng tác mẫu biểu trưng cũng là dịp để đội ngũ họa sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo Việt Nam phát huy tài năng, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp, đóng góp trực tiếp vào một sự kiện có ý nghĩa đối ngoại quan trọng của đất nước.

“Tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều tác phẩm chất lượng, nhiều ý tưởng sáng tạo hơn nữa được gửi tới Ban tổ chức, qua đó lựa chọn được một bộ nhận diện thực sự tiêu biểu, vừa mang giá trị nghệ thuật vừa đáp ứng yêu cầu truyền thông đối ngoại của năm APEC 2027”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Nghi thức phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027.

Cuộc thi mở rộng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam đều được phép tham gia, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Về mặt ý tưởng và nội dung, các thiết kế dự thi cần thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC - cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ.

Mẫu biểu trưng bắt buộc phải tích hợp dòng chữ “APEC VIET NAM 2027” và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hay bản đồ. Yêu cầu về mỹ thuật đòi hỏi tác phẩm phải có tính biểu tượng cao, cô đọng, hiện đại, mang tính duy nhất và không sao chép; màu sắc hài hòa, dễ nhận biết, thuận tiện cho việc in ấn, tuyên truyền trên nhiều chất liệu và bảo đảm hiển thị rõ nét ngay cả ở dạng đơn sắc (đen - trắng) cũng như khi đặt cạnh biểu trưng chính thức APEC.