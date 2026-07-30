Miễn phí cáp treo, cầu kính tại Ngày hội Đông Giang 2026

(VTC News) -

Ngàu 30/7, tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, TP Đà Nẵng diễn ra Ngày hội Đông Giang 2026.

Trong khuôn khổ ngày hội, khu du lịch triển khai miễn phí toàn bộ vé cáp treo và cầu kính Ngọc Rồng. Đặc biệt, chương trình giao lưu nghệ thuật lần đầu tiên giữa văn hóa Chăm và văn hóa Cơ Tu đã tạo sức hút lớn đối với du khách, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố, mở ra mô hình liên kết mới giữa bảo tồn di sản, phát triển du lịch văn hóa trên tuyến Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại ngày hội.

Không khí lễ hội được duy trì liên tục với chuỗi hoạt động trải nghiệm như minishow “Chào Đông Giang”, chương trình “Gặp gỡ đại ngàn”, liveshow “Rực cháy cao nguyên”, giao lưu nghệ nhân, trình diễn nghề truyền thống, trải nghiệm ẩm thực bản địa và khám phá không gian văn hóa đồng bào Cơ Tu. Khác với mô hình lễ hội chỉ tập trung vào sân khấu biểu diễn, các hoạt động được bố trí tại nhiều không gian trong khu du lịch nhằm tạo điều kiện để du khách trực tiếp tương tác, trải nghiệm và tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương.

Điểm nhấn nổi bật của Ngày hội Đông Giang 2026 là chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn và Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Đây là lần đầu tiên những giá trị văn hóa đặc sắc của hai không gian di sản cùng xuất hiện trong một chương trình biểu diễn phục vụ khách du lịch, tạo nên cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa giữa văn hóa Chăm Pa và văn hóa Cơ Tu.

Với gần 45 nghệ nhân và diễn viên của hai đơn vị, chương trình “Vũ điệu đại ngàn - Âm vang tháp cổ” đã đưa khán giả đi qua hành trình nghệ thuật kết nối lịch sử, thiên nhiên và bản sắc văn hóa miền Trung. Chuỗi tiết mục như độc tấu kèn Saranai, “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”, “Vũ điệu đại ngàn” được dàn dựng công phu với sự kết hợp của âm nhạc dân gian, tiếng cồng chiêng, điệu múa truyền thống, hiệu ứng ánh sáng và sân khấu thực cảnh, tái hiện dòng chảy văn hóa kéo dài hàng thế kỷ trên vùng đất xứ Quảng.

Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, trình diễn và trải nghiệm, chương trình hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch văn hoá có chiều sâu trên tuyến Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang, góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm cho du khách, gia tăng giá trị điểm đến, thúc đẩy phát triển du lịch khu vực phía Tây Đà Nẵng.

Bà Đặng Phạm Triều Vân, Giám đốc điều hành Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, chia sẻ: “Doanh nghiệp không xem Ngày hội Đông Giang 2026 chỉ là một hoạt động kích cầu du lịch mà là một phần trong chiến lược phát triển lâu dài lấy văn hóa làm nền tảng.

Chúng tôi mong muốn tạo ra mô hình gắn kết giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch. Khi văn hóa trở thành trung tâm của sản phẩm du lịch, những giá trị truyền thống sẽ có thêm cơ hội được gìn giữ, lan tỏa và tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để kết nối nhiều không gian văn hóa, hình thành những sản phẩm khác biệt, góp phần đưa khu vực phía Tây Đà Nẵng trở thành điểm đến giàu bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam”.