Đặc quyền nghỉ dưỡng trở thành chất sống riêng tại Vinhomes Royal Island

(VTC News) -

Từ những chuyến đi xa đến giấc mơ sống giữa “đảo tỷ phú”

Nhiều năm qua, mỗi lần đặt chân tới Dubai, Singapore hay các thành phố ven biển nổi tiếng của châu Âu, anh Vũ Duy Hùng (Hải Phòng), đều ấn tượng với những khu biệt thự nằm biệt lập giữa mặt nước, các bến du thuyền sôi động, sân golf xanh mướt và cộng đồng cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn các tiện ích trong vài phút di chuyển.

“Khi đi du lịch, tôi thường nghĩ những trải nghiệm như vậy chỉ có thể tìm thấy ở những thành phố giàu có bậc nhất thế giới. Muốn trải nghiệm, gia đình phải lên kế hoạch từ nhiều tháng, thậm chí cả năm trước”, anh Hùng kể.

Điều khiến anh bất ngờ là những hình ảnh từng gắn với các kỳ nghỉ hạng sang ấy nay trở thành một phần của nhịp sống hằng ngày, sau khi gia đình chuyển về căn biệt thự tại phân khu Đảo Vua, Vinhomes Royal Island.

Được bao bọc bởi ba dòng sông lớn và phát triển trên đảo Vũ Yên, Vinhomes Royal Island gợi liên tưởng tới mô hình các “đảo tỷ phú” nổi tiếng như Palm Jumeirah ở Dubai, Sentosa Cove tại Singapore hay Fisher Island ở Miami.

Nếu các đảo thượng lưu quốc tế lấy biển và bến du thuyền làm hạt nhân, thành phố đảo tại Hải Phòng sở hữu lợi thế riêng từ hệ thống sông bao quanh, mở ra tầm nhìn hướng thủy cho các dãy biệt thự.

Với anh Hùng, giá trị lớn nhất không nằm ở cảm giác sở hữu một căn nhà mới, mà ở việc mỗi ngày được sống giữa không gian tách biệt, nhiều cây xanh và mặt nước.

“Mỗi sáng, mở cửa ra phía sau nhà là bãi cát trắng và mặt nước trải dài. Dòng sông xanh mang không khí trong lành vào từng góc nhỏ. Ngự hoa viên nội khu tạo cảm giác như một khu vườn thiền, tĩnh lặng và tách biệt với ồn ào phố thị”, anh chia sẻ.

Căn biệt thự Đảo Vua sở hữu Ngự hoa viên mang phong cách Nhật Bản ngay nội khu.

Lựa chọn của gia đình anh Hùng phản ánh xu hướng ngày càng rõ trong nhóm khách hàng thành đạt tại đất Cảng. Khi mức sống nâng cao, nhu cầu không dừng ở một ngôi nhà đẹp hay một địa chỉ trung tâm. Họ tìm kiếm môi trường sống toàn diện, nơi an cư gắn với nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao, giáo dục và kết nối cộng đồng.

Đó là lý do Vinhomes Royal Island trở thành một điểm đến được chú ý trên thị trường bất động sản Hải Phòng. Dự án không chỉ giới thiệu các sản phẩm biệt thự cao cấp, mà còn đưa những đặc quyền từng gắn với giới thượng lưu quốc tế vào nhịp sống mỗi ngày của cư dân.

Không gian mặt nước, cây xanh là một trong những điểm nhấn trong trải nghiệm sống tại Vinhomes Royal Island.

Một ngày trên thành phố đảo Hoàng Gia

Với nhiều cư dân, sức hút của Vinhomes Royal Island không nằm ở các lời hứa tương lai, mà ở những tiện ích đã vận hành và có thể sử dụng ngay. Các trải nghiệm thể thao, mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng được đặt trong cùng một không gian sống, giúp cư dân rút ngắn khoảng cách giữa nhà ở và các điểm đến thường nhật.

Buổi sáng, cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng vài giờ trên sân golf 36 hố rộng 160 ha, thay vì phải di chuyển hàng chục kilomet như trước đây. Trẻ nhỏ được tiếp cận môi trường rèn luyện kỹ năng tại Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia, bộ môn từng gắn với tầng lớp quý tộc châu Âu nay trở thành hoạt động quen thuộc vào cuối tuần.

Trải nghiệm của cư dân Vinhomes Royal Island trên sân golf 36 hố 160ha.

Buổi chiều, cư dân có thể dạo bộ bên các tuyến cảnh quan ven sông, thưởng thức cà phê tại quảng trường châu Âu hoặc cùng gia đình tới Vincom Mega Mall mua sắm, giải trí. Khi màn đêm buông xuống, phố đi bộ - công viên Vũ Yên sáng đèn với các chương trình nghệ thuật, lễ hội và hoạt động cộng đồng, tạo bầu không khí sôi động như tại các đô thị du lịch.

Bến du thuyền là một điểm nhấn khác biệt. Thay vì khởi hành từ các cảng du lịch truyền thống, cư dân có thể bắt đầu hành trình khám phá Vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ hay quần đảo Cát Bà ngay từ nơi mình sinh sống. Với nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm nghỉ dưỡng ngắn ngày, điều này biến cuối tuần thành những chuyến đi linh hoạt, riêng tư và thuận tiện hơn.

Quan trọng hơn, các trải nghiệm này không còn nằm trên bản phối cảnh. Hàng nghìn cư dân đã chuyển về sinh sống, nhiều tiện ích đi vào hoạt động, các tuyến phố thương mại dần lấp đầy và cộng đồng cư dân ngày càng đông đúc.

Cư dân nhí tham gia những lớp học rèn luyện thể chất tại Học viện Cưỡi ngựa.

Trong bất động sản hạng sang, giá trị đắt giá nhất không phải là những gì sẽ xuất hiện trong tương lai, mà là những gì chủ nhân có thể tận hưởng ngay hôm nay. Đây cũng là lý do Vinhomes Royal Island được nhiều doanh nhân, chuyên gia và tầng lớp thành đạt tại Hải Phòng lựa chọn như một không gian an cư mới.

Thành phố đảo Hoàng Gia bên sông Cấm không chỉ mang đến những căn biệt thự sang trọng. Dự án tạo ra hệ sinh thái sống nơi những trải nghiệm từng phải tìm kiếm ở Dubai, Miami hay Singapore… nay hiện hữu ngay trong nhịp sống thường ngày tại Hải Phòng.