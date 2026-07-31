Triệt phá xưởng bơm chiết pod chứa ma túy Etomidate do người nước ngoài cầm đầu

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa thực hiện chuyên án triệt phá đường dây bơm chiết, mua bán pod chill chứa ma túy Etomidate do các nghi phạm mang quốc tịch Singapore và Malaysia điều hành.

Theo cơ quan công an, từ nguồn tin nghiệp vụ, đầu tháng 7, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án để đấu tranh với đường dây do Hoo Jia How (SN 1996, quốc tịch Malaysia) và Melvin Tan Junjie (SN 1996, quốc tịch Singapore) cầm đầu.

Bị can Hoo Jia How (quốc tịch Malaysia) liên quan đường dây bơm chiết pod chứa ma túy Etomidate. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Đến khoảng 18h ngày 17/7, khi xác định thời cơ phù hợp, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ Melvin Tan Junjie, Oh Jang Fong (SN 1996, quốc tịch Singapore) và Hoo Jia How.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1.331 đầu pod chill chứa Etomidate cùng 140ml tinh dầu Etomidate dùng để bơm vào các đầu pod trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau khi nhận tinh dầu Etomidate từ Oh Jang Fong, Melvin Tan Junjie và Hoo Jia How tổ chức bơm chiết vào các đầu pod tại căn nhà thuê trong hẻm 25 đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Sau đó, số pod chứa ma túy này được bán cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Công an TP.HCM khởi tố 65 bị can liên quan đường dây bơm chiết pod chứa ma túy Etomidate do người nước ngoài cầm đầu. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trong số những người mua lại, có người tiếp tục phân phối, có người sử dụng hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục phát hiện và bắt giữ thêm hai đường dây mua bán pod chill chứa Etomidate khác do Lê Tôn Nữ Diễm Thúy (SN 2003, ngụ phường Tân Thuận) và Trần Đình Cảnh (SN 2002, ngụ phường Bình Phú) điều hành.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mời làm việc 76 người có liên quan, đồng thời khởi tố vụ án và khởi tố 65 bị can. Trong số này có 10 bị can là người nước ngoài, gồm 4 người quốc tịch Singapore, 4 người quốc tịch Malaysia và 2 người quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).

Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm gần 2.000 đầu pod chill chứa Etomidate cùng 140ml tinh dầu Etomidate và nhiều vật chứng liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.