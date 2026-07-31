  • logo
Xuất bản ngày 31/07/2026 05:02 PM
Cập nhật lúc 05:26 PM ngày 31/07/2026

XSNT 31/7 - Kết quả XSNT hôm nay thứ 6 ngày 31/7/2026

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

XSNT 31/7, kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 31/7/2026 vào lúc 17h15 nhanh nhất, chính xác nhất.

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 31 tháng 7 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 31/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 31/7 - Kết quả XSNT hôm nay 31/7/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 31/7/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 31/7/2026.

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 31/7/2026.

Xem lại KQXSNT các kỳ trước

- XSNT 24/7/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 24/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng, với giải đặc biệt là 334758 cùng các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 24/7/2026.

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 24/7/2026.

- XSNT 17/7/2026

Kỳ quay số mở thưởng ngày 17/7/2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận ghi nhận giải đặc biệt là 235581, cùng các hạng giải khác như sau:

Kết quả XSNT 17/7.

Kết quả XSNT 17/7.

- XSNT 10/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng ngày 10/7/2026 với giải đặc biệt là 325299. Chi tiết các hạng giải khác như sau:

XSNT 10/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 10/7/2026.

XSNT 10/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 10/7/2026.

- XSNT 3/7/2026

Kết quả kỳ quay số mở thưởng ngày 3/7/2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận được công bố như sau:

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 3 tháng 7 năm 2026.

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 3 tháng 7 năm 2026.

- XSNT 26/6/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 26/6/2026 có giải đặc biệt là 443945 cùng đầy đủ các hạng giải khác như sau:

XSNT 26/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 26/6/2026.

XSNT 26/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 26/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 31/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Cha 60 tuổi hiến thận cứu con trai

Cha 60 tuổi hiến thận cứu con trai

Người cha 60 tuổi quyết định hiến một quả thận cứu con trai 32 tuổi suy thận giai đoạn cuối, giúp bệnh nhân thoát cảnh lọc máu ba lần mỗi tuần.

Xem thêm