Vinamilk đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần II

(VTC News) -

Không chỉ là dấu mốc kỷ niệm, chương trình đặc biệt “50 năm - Phụng sự khát vọng Việt” tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm đã tái hiện bằng nghệ thuật hành trình 5 thập niên kiến tạo và phát triển của Vinamilk, gắn liền với sự trưởng thành của ngành sữa Việt Nam và hiện thực hóa khát vọng để người Việt làm chủ nguồn dinh dưỡng của chính mình.

Từ những ngày khôi phục các nhà máy sữa đầu tiên sau chiến tranh, bước đi tiên phong phát triển ngành chăn nuôi bò sữa trong nước, đến hành trình đưa thương hiệu sữa Việt ra thế giới, Vinamilk ngày nay là thương hiệu được định giá 2,6 tỷ USD.

Đây cũng là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong top 36 doanh nghiệp sữa có doanh thu cao nhất thế giới và là Thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, với sức mạnh thương hiệu thuộc nhóm 5% mạnh nhất toàn cầu.

Nhằm biểu dương và tôn vinh những thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể Vinamilk trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 20/07/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quyết định số 1168/QĐ-CTN trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

Vinamilk đã trở thành một trong số rất ít doanh nghiệp tại Việt Nam hai lần được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý này.

Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho cá nhân bà Mai Kiều Liên - Anh hùng Lao động, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk - nhằm ghi nhận vai trò lãnh đạo tiên phong của bà đối với sự phát triển của ngành sữa trong nước.

Nhân dịp này, Vinamilk đã trao tặng 100.000 sản phẩm dinh dưỡng, trị giá tương đương 1 tỷ đồng cho Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, tiếp nối hành trình đưa nguồn dinh dưỡng chất lượng đến với nhiều trẻ em hơn.

Đồng thời, Vinamilk cũng trao cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam 500.000 hộp sữa, trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng để dành tặng cho 11.000 trẻ em trên cả nước thông qua chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Sau gần hai thập kỷ triển khai, chương trình đã mang đến hơn 43 triệu hộp sữa, với tổng giá trị gần 210 tỷ đồng, cho hơn 550.000 trẻ em Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Vinamilk trong hành trình đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và ngành y tế chăm sóc sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thay mặt Bộ Y tế trao tặng Bằng khen cho doanh nghiệp.

Hành trình 50 phụng sự khát vọng Việt của Vinamilk

Vinamilk bắt đầu từ năm 1976 - khi đất nước bước vào giai đoạn tái thiết sau chiến tranh với tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em lên đến 50-60%. Khi ấy doanh nghiệp được thành lập với sứ mệnh: Để mọi trẻ em được tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng, để mỗi gia đình có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe và để ngành sữa Việt Nam có thể đứng vững trên đôi chân mình.

Từ 2 nhà máy sản xuất sữa đặc đã ngừng hoạt động và một nhà máy sữa bột còn đang xây dựng dang dở, tập thể lãnh đạo và công nhân viên Vinamilk thời kỳ đó đã nỗ lực từng bước tìm kiếm nguyên liệu sản xuất, khôi phục nhà máy và cho ra đời các sản sản phẩm sữa. Đặc biệt vào năm 1989, lô sữa bột “made in Vietnam” đầu tiên đã được Vinamilk sản xuất thành công.

Đến đầu thập niên 1990, Vinamilk tiên phong khởi xướng cuộc “Cách mạng trắng”, đặt nền móng cho mục tiêu tự chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi trong nước.

Xuất phát từ một quốc gia không có lợi thế về chăn nuôi bò sữa, đến nay, Vinamilk đã sở hữu hệ thống 15 trang trại trong và ngoài nước đạt chuẩn Global S.L.P., quản lý đàn bò sữa quy mô đến 130.000 con và năng lực cung ứng khoảng 1,1 triệu lít sữa tươi/ngày.

Khi sản xuất dần ổn định, Vinamilk - dưới sự dẫn dắt của Tổng giám đốc Mai Kiều Liên - đã lần đầu tiên xuất khẩu sản phẩm sữa ra nước ngoài vào năm 1997. Từ những đơn hàng đầu tiên xuất khẩu qua Iraq cách đây gần 30 năm, đến nay sản phẩm Vinamilk đã vươn ra 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế đến nay gần 3,9 tỷ USD.

Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Vinamilk với cuộc đổi mới toàn diện từ thương hiệu, chuyển đổi số đến tái cấu trúc hệ thống kinh doanh.

Tính đến cuối năm 2025, thương hiệu đã hoàn thành việc tung và tái tung hơn 300 đơn vị sản phẩm (SKUs) thuộc 15 ngành hàng, đón đầu các xu hướng tiêu dùng mới như sản phẩm cao cấp hóa, dinh dưỡng chuyên biệt, dinh dưỡng bền vững mang lại trải nghiệm cá nhân hóa….

Song song với việc mở rộng danh mục sản phẩm, thương hiệu đẩy mạnh đổi mới sản phẩm và công nghệ tiên phong như công nghệ kép hút chân không, siêu vi lọc, xay nguyên hạt hay công thức 6HMO đầu tiên tại Việt Nam,…

Vinamilk đã nâng chuẩn sữa Việt và chinh phục những tiêu chuẩn và giải thưởng cao nhất thế giới như Monde Selection, Clean Label Project, Purity Award, First 1,000 Day Promise Certification, Superior Taste Award, World Dairy Innovation Awards…

Tính đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của Vinamilk đã lên gần 20.900 tỷ đồng, tăng 14 lần so với thời điểm cổ phần hóa năm 2003. Trong giai đoạn 2004-2025, doanh thu hợp nhất của công ty đã tăng hơn 15 lần, từ 4.227 tỷ đồng lên 63.724 tỷ đồng; trong khi lợi nhuận sau thuế tăng hơn 18 lần, từ 518 tỷ đồng lên 9.414 tỷ đồng.

Vinamilk đang là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á của Fortune (Fortune Southeast Asia 500) và Top 36 doanh nghiệp sữa có doanh thu lớn nhất thế giới.

Vinamilk cũng được tổ chức quốc tế Brand Finance xếp vào Top 10 thương hiệu sữa có giá trị cao nhất thế giới và là Thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, với điểm sức mạnh thương hiệu ở mức cao nhất AAA+.