Vinamilk phục vụ người dân trong đêm hội 3D mapping mừng 50 năm TP.HCM

Sau giờ làm việc, nhiều nhân viên Vinamilk đã tình nguyện có mặt tại các trạm tiếp năng lượng từ rất sớm để chuẩn bị sản phẩm gửi đến người dân. Dù cơn mưa bất chợt đổ xuống vào đầu giờ tối, những chiếc áo xanh Vinamilk vẫn kiên trì đứng tại các điểm phát sữa, tay trao từng hộp sữa, chai nước cùng những lời hỏi han, động viên thân tình.