(VTC News) -

Nhà 2 tầng 1 tum là kiểu nhà gồm 2 tầng chính và 1 tầng tum được xây trên phần mái. Tầng tum thường có diện tích nhỏ hơn tầng dưới.

Ưu điểm của nhà 2 tầng 1 tum

Tầng tum giúp mở rộng diện tích, thường được tận dụng làm phòng thờ, phòng giặt, kho chứa đồ, phòng làm việc, khu vực thư giãn, phơi đồ, trồng cây hoặc bố trí tiểu cảnh.

So với việc xây thêm một tầng hoàn chỉnh, nhà 2 tầng 1 tum giúp gia tăng diện tích sử dụng với chi phí hợp lý hơn và thời gian thi công nhanh hơn.

Nhà 2 tầng 1 tum phù hợp với nhà phố hoặc những lô đất có diện tích hạn chế, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình từ 4-6 thành viên.

Chi phí xây nhà 2 tầng 1 tum 80m² bao nhiêu?

Để tính chi phí xây nhà 2 tầng 1 tum, cần tính tổng diện tích xây dựng quy đổi thay vì chỉ lấy diện tích sàn.

Hệ số diện tích của các hạng mục như sau:

Tầng 1: 100% diện tích

Tầng 2: 100% diện tích

Tầng tum: 30% - 100% diện tích

Mái bằng: 50% diện tích

Móng bè: 50% diện tích

Móng đơn, móng cọc: 40% diện tích

Móng băng: 50% diện tích

Nhà 2 tầng 1 tum. (Ảnh minh họa)

Với ngôi nhà có diện tích 80m²/sàn, quy mô 2 tầng 1 tum, cách tính diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Phần móng: 50% x 80m² = 40m²

Tầng 1: 100% x 80m² = 80m²

Tầng 2: 100% x 80m² = 80m²

Tầng tum: 50% x 80m² = 40m²

Mái bằng: 50% 80m² = 40m²

Tổng diện tích xây dựng là 280m²

Từ tổng diện tích này, có thể tính chi phí theo công thức:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng/m²

Trên thị trường, đơn giá xây dựng gồm hai nhóm chính: đơn giá xây phần thô và đơn giá xây trọn gói. Trong đó, xây nhà phần thô dao động từ 3,3 - 4 triệu đồng/m².

Đơn giá xây nhà trọn gói khoảng 4,5 - 8 triệu đồng/m², tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.

Nếu đơn giá xây trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng 1 tum 80m² dự kiến là:

280m² x 7,5 triệu đồng/m² = 2,1 tỷ đồng

Nếu đơn giá xây thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng 1 tum 80m² dự kiến là:

280m² x 4 triệu đồng/m² = 1,12 tỷ đồng

Lưu ý, đây chỉ là mức chi phí tham khảo. Tổng kinh phí thực tế có thể thay đổi do điều kiện nền đất, phong cách kiến trúc, loại vật liệu hoàn thiện, hệ mái (mái bằng, mái Nhật, mái Thái), khu vực thi công cũng như các hạng mục phát sinh như cổng, hàng rào, sân vườn và nội thất.