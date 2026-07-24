Quyết định táo bạo của thành viên nhóm nhạc Việt có MV trăm triệu view

(VTC News) -

Chillies là một trong những nhóm nhạc nam hiếm hoi của Việt Nam có sức bền bỉ suốt nhiều năm. Trong thời gian hoạt động, Chillies không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách âm nhạc mà còn bởi những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp.

Nhóm sở hữu loạt các ca khúc hàng triệu view như Mascara (64 triệu view), Và thế là hết (47 triệu view), Cứ chill thôi (122 triệu view), Vùng ký ức (50 triệu view)... Không chỉ đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc, các ca khúc này còn trở thành biểu tượng của dòng nhạc indie Việt Nam.

Sau 9 năm đồng hành cùng Chillies, khang - giọng ca chính và nhạc sĩ của nhóm bắt đầu hành trình mới với vai trò nghệ sĩ solo. Anh cho ra mắt ca khúc lam sao de quen mở đường cho EP đầu tay sắp được ra mắt.

Sản phẩm đánh dấu chương mới trong sự nghiệp, nơi anh mang đến một màu sắc âm nhạc khác biệt và kể những câu chuyện gần gũi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

khang là giọng ca chính nhóm nhạc Chillies.

Ca khúc mới đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình âm nhạc cá nhân của khang sau gần một thập kỷ đồng hành cùng nhóm Chillies. Nam nghệ sĩ cho biết ý tưởng thực hiện dự án solo đã được anh ấp ủ từ khoảng 3 năm trước nhưng nhiều lần phải tạm hoãn vì ưu tiên các hoạt động của ban nhạc cũng như cuộc sống riêng.

Thời điểm hiện tại, khang sẵn sàng để hiện thực hóa dự định ấy mà không làm ảnh hưởng đến hành trình chung của Chillies. Khi chia sẻ kế hoạch với các thành viên, nam nghệ sĩ đã nhận được sự ủng hộ từ cả ban nhạc.

Theo anh, mỗi thành viên của Chillies đều có những mục tiêu riêng bên cạnh hành trình chung, vì vậy việc phát triển các dự án cá nhân là điều tự nhiên.

“Khi mình thông báo với anh em là sẽ làm một dự án riêng thì mọi người đều ủng hộ, không có phản ứng tiêu cực nào cả. Tất cả mọi người đều biết là bên cạnh công việc của Chillies, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng và những mục tiêu riêng trong cuộc sống, nên điều này hoàn toàn là bình thường”, anh chia sẻ.

Ca khúc “lam sao de quen” - khang

Với nam nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là giữ sự nghiêm túc và trọn vẹn trong cả hai hành trình. Anh muốn bản thân bỏ vào 100% nỗ lực cho từng dự án. Khi lắng nghe, anh tin khán giả sẽ cảm nhận được bản thân đã đặt vào đó bao nhiêu tâm huyết.