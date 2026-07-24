(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Nam Bộ trong ngày 24/7 nhìn chung khá ổn định vào buổi sáng và trưa.

Trời có mây, mưa chỉ xuất hiện rải rác tại một số địa phương. Tuy nhiên, từ chiều tối, đối lưu phát triển mạnh khiến nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay 24/7

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mức nhiệt cao nhất dao động từ 29-32°C giúp thời tiết không quá oi bức như những đợt nắng nóng trước. Tuy nhiên, độ ẩm không khí ở mức cao vẫn có thể khiến người dân cảm thấy nóng ẩm, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 24/7: Chiều tối nhiều nơi có mưa dông

Dự báo Thời tiết TP.HCM hôm nay

Tại TP.HCM, thời tiết không có nhiều khác biệt so với toàn khu vực Nam Bộ. Ban ngày duy trì trạng thái có mây, nắng gián đoạn và mưa rào chỉ xuất hiện vài nơi. Đến chiều tối và tối, khả năng xảy ra mưa dông tăng lên rõ rệt.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-32°C.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3.Với nền nhiệt dưới 32°C, thời tiết TP.HCM tương đối dễ chịu hơn so với những ngày nắng gay gắt.

Tuy nhiên, những cơn mưa lớn xuất hiện vào cuối ngày có thể gây ngập cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại trong giờ cao điểm.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong mưa dông

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông tại Nam Bộ và TP.HCM có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến an toàn của người dân cũng như các hoạt động sản xuất, giao thông và sinh hoạt.

Người dân cần hạn chế trú mưa dưới cây xanh, cột điện hoặc các công trình tạm bợ khi xảy ra dông. Đồng thời, nên kiểm tra và gia cố mái che, biển quảng cáo, vật dụng ngoài trời nhằm hạn chế thiệt hại do gió giật mạnh.

Đối với người tham gia giao thông, cần giảm tốc độ khi lưu thông dưới trời mưa, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác và bật đèn chiếu sáng khi tầm nhìn bị hạn chế.

Khuyến cáo cho người dân Nam Bộ

Trước diễn biến thời tiết trong ngày 24/7, người dân nên mang theo áo mưa hoặc ô khi ra ngoài, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp công việc.

Đối với nông dân và người lao động ngoài trời, cần theo dõi thời điểm xuất hiện mưa dông để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp. Các hộ gia đình cũng nên kiểm tra hệ thống thoát nước, dọn dẹp cành cây và các vật dụng dễ bị gió cuốn nhằm giảm thiểu thiệt hại khi thời tiết diễn biến xấu.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 24/7 cho thấy khu vực duy trì nền nhiệt từ 24-32°C, có nơi trên 32°C, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong khi chiều tối và đêm mưa có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh ngập úng và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.