Đội hình dự kiến Timor Leste vs Việt Nam: Xuân Son sát cánh Hoàng Hên, Tài Lộc

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đấu với Timor Leste ở lượt trận đầu tiên vòng bảng ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Chonburi (Thái Lan) lúc 20h30 hôm nay 24/7. Người hâm mộ chờ đợi chứng kiến đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam thể hiện sức mạnh trong trận ra quân.

Thông tin lực lượng Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste mang đến ASEAN Cup 2026 lực lượng mạnh hơn so với những năm trước đây. Nửa đội hình 26 cầu thủ của đội bóng này hiện thi đấu ở nước ngoài, trong đó có những cầu thủ chơi bóng tại Anh, Bồ Đào Nha và Australia.

Đáng chú ý, Timor Leste có nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Bồ Đào Nha, Brazil. Joao Pedro từng gây ấn tượng ở ASEAN Cup 2024 với tốc độ và những pha xử lý bóng nhanh nhẹn khi phản công. Tuy nhiên, tại giải đấu năm nay, anh có thể không phải chủ lực hàng công của Timor Leste với sự góp mặt của Zion Cruz.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Timor Leste ở trận ra quân tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Như Đạt)

Đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với lực lượng thay đổi đáng kể so với đội hình vô địch giải đấu năm 2024. Sự xuất hiện của bộ 3 Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) là điểm nhấn.

Nhóm cầu thủ nhập tịch này cho thấy khả năng phối hợp ăn ý cũng như xử lý cá nhân ở chất lượng tốt trong trận giao hữu với Myanmar cách đây ít ngày. Son - Hên - Lộc rõ ràng là lựa chọn tối ưu của huấn luyện viên Kim Sang-sik ở hàng công. Trong khi đó, Lê Giang Patrik cũng chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh ở vị trí thủ môn.

Chấn thương của Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hiểu Minh và Cao Pendant Quang Vinh không dự giải (ở lại phục vụ câu lạc bộ thi đấu cúp châu Á) khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik mất một số phương án quan trọng ở hàng hậu vệ. Dù vậy, trước các đối thủ ở đẳng cấp Đông Nam Á, nhân sự còn lại của đội tuyển Việt Nam vẫn đủ chất lượng để đảm bảo sự chắc chắn.

Đội hình dự kiến Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste: Dylan Niski, Ryan Jom, Eric Silva, Jackson Fowler, Liam Farrugia, Claudio Osorio, Tiago, Luis Fiugo, Zenivio Mota, Zion Cruz, Joao Rangel.

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Trương Tiến Anh, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Xuân Son.

Nhận định Timor Leste vs Việt Nam

Dự đoán Timor Leste - Việt Nam: Đội nào thắng?

Dù năng lực được nâng cao trong những năm gần đây, Timor Leste vẫn chưa đạt đến tầm vóc đội mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Đội bóng của huấn luyện viên Ze Pedro bước vào giải đấu với vị thế “kẻ ngáng đường”. Họ có thể tạo ra khó khăn cho đội tuyển Việt Nam bằng lối chơi phòng ngự số đông. Những cầu thủ tấn công có tốc độ tốt của Timor Leste từng gây ra bất ngờ ở ASEAN Cup 2024, nhưng điều đó khó lặp lại khi đội tuyển Việt Nam có sự thận trọng.

Không có Duy Mạnh, Tiến Dũng và Hiểu Minh, bộ 3 trung vệ tốt nhất của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng là Xuân Mạnh, Thành Chung và Nhật Minh. Huấn luyện viên Kim Sang-sik không có thói quen xáo trộn hàng thủ.

Trong khi đó, ở 2 biên, Đoàn Văn Hậu và Trương Tiến Anh đủ để tạo ra cảm giác an tâm cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Phan Tuấn Tài và Lê Văn Đô cũng là phương án dự phòng chất lượng tốt.

Sự nghi ngại của đội tuyển việt Nam nằm ở hàng tiền vệ. Cả Hoàng Đức và Quang Hải đều có đẳng cấp không phải bàn cãi. Dù vậy, khả năng hỗ trợ phòng ngự, che chắn khu vực trước vòng cấm của bộ đôi này chưa đủ thuyết phục. Điều này có thể không phải vấn đề lớn ở trận gặp Timor Leste khi đội tuyển Việt Nam ở thế tấn công nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik cần lưu tâm ở giai đoạn tiếp theo.

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