Robot cấy ghép implant: Nha khoa Nhân Tâm không ngừng đầu tư công nghệ

(VTC News) -

Dựa trên dữ liệu lâm sàng do nhà sản xuất công bố, công nghệ này hỗ trợ định vị chính xác vị trí, góc độ và độ sâu cấy ghép trong suốt quá trình điều trị. Báo cáo thực tế tại các thị trường quốc tế ghi nhận quy trình điều trị được tối ưu, góp phần hạn chế rủi ro và nâng cao tỷ lệ thành công đối với các ca phẫu thuật phức tạp.

Nha khoa Nhân Tâm đầu tư 3 hệ thống Robot cấy ghép Implant.

Vì sao Nha khoa Nhân Tâm đầu tư hệ thống robot cấy ghép implant?

Suốt gần 30 năm phát triển, Nha khoa Nhân Tâm liên tục đưa công nghệ hiện đại vào thực tiễn điều trị - từ CT 3D, máy quét kỹ thuật số, công nghệ định vị động (navigation) đến robot cấy ghép implant. Mỗi bước đầu tư đều hướng đến một mục tiêu xuyên suốt: nâng cao độ chính xác, tính an toàn và hiệu quả điều trị cho người bệnh, đồng thời đưa Implant nha khoa Việt Nam tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Robot cấy ghép implant có 4 chế độ vận hành linh hoạt: tự động ra vào miệng bệnh nhân và thực hiện khoan, cấy Implant; bán tự động có sự can thiệp của bác sĩ; chế độ thụ động với sự hướng dẫn và tác động lực trực tiếp từ bác sĩ và chế độ định vị như một công cụ dẫn đường.

Nhờ đó, robot cấy ghép implant hỗ trợ bác sĩ xử lý đa dạng các ca lâm sàng, từ đơn giản đến phức tạp, hữu ích trong những trường hợp đòi hỏi độ chính xác cao khi Implant nằm gần các cấu trúc giải phẫu quan trọng như dây thần kinh, mạch máu hoặc ổ mắt.

Tại buổi diễn ra sự kiện, đội ngũ bác sĩ đã trình diễn trực tiếp quy trình cấy ghép implant với robot được thực hiện trên mẫu hàm và hoàn tất phục hình răng sứ chỉ trong vòng 1 giờ nhờ quy trình kỹ thuật số tại Nhân Tâm Dental Lab.

Kết quả ghi nhận, độ lệch so với thiết kế trước phẫu thuật chỉ 0,4mm ở cổ implant, 0,5mm ở chóp implant và lệch góc 0,2° - minh chứng rõ ràng cho sự kết hợp giữa tay nghề bác sĩ và độ chính xác của robot trong việc thiết lập chuẩn mực mới cho điều trị Implant.

TS.BS Võ Văn Nhân cùng cộng sự trình diễn quy trình cấy ghép implant có sự hỗ trợ của robot trên mẫu hàm.

TS.BS Võ Văn Nhân chia sẻ: “Việc kết hợp giữa kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ và sự hỗ trợ từ robot giúp implant được cấy ghép chính xác hơn, từ đó nâng cao chất lượng điều trị, tăng tính an toàn và giảm thiểu biến chứng. Nhờ hạn chế xâm lấn, khách hàng cũng ít sưng, ít đau và hồi phục nhanh hơn sau phẫu thuật”.

Theo chuyên gia công nghệ, PGS.TS Lê Hoài Quốc - Chủ tịch Hội Robot Việt Nam - nhận định việc một cơ sở nha khoa chủ động đầu tư công nghệ robot không đơn thuần là đầu tư thiết bị, mà là đầu tư vào chất lượng điều trị và góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của ngành y tế.

Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại đến đâu, vai trò của người bác sĩ vẫn là yếu tố cốt lõi. Như Nhà giáo nhân dân, GS.TS.BS Hoàng Tử Hùng - nguyên Phó Hiệu trưởng, nguyên Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược TP.HCM - nhấn mạnh: “Sự thấu hiểu, đồng cảm và trách nhiệm đạo đức của người thầy thuốc là giá trị không máy móc nào thay thế được. Robot cấy ghép Implant chỉ đóng vai trò hỗ trợ - chuẩn hóa quy trình, giảm sai số - còn mọi quyết định điều trị vẫn thuộc về bác sĩ”.

Từ trái sang: Tiến sĩ Lifeng Wang; Nhà giáo nhân dân, GS.TS.BS Hoàng Tử Hùng; TS.BS Võ Văn Nhân; PGS.TS Lê Hoài Quốc; TS. BS. Võ Chí Hùng.

Việc trang bị hệ thống robot cấy ghép Implant giúp Nha khoa Nhân Tâm mở rộng khả năng điều trị và tối ưu giải pháp cho từng trường hợp.

Khách hàng trồng răng Implant tại đây sẽ nhận được những lợi ích thiết thực:

An toàn, chuẩn xác hơn: hạn chế tối đa sai số do thao tác thủ công hay yếu tố tâm lý trong các ca phẫu thuật kéo dài.

Ít đau, ít sưng, hồi phục nhanh: phần lớn các ca có robot hỗ trợ không cần rạch nướu, giảm xâm lấn đáng kể.

Có răng sớm: nhiều trường hợp có thể gắn răng ngay sau phẫu thuật, khôi phục ăn nhai và thẩm mỹ gần như tức thì.

Tiết kiệm thời gian: quy trình chuẩn hóa giúp giảm số lần tái khám và thời gian ngồi trên ghế nha khoa.

Bên cạnh việc tìm hiểu về kỹ thuật, khách hàng có thể tham khảo Bảng giá trồng răng implant tại Nha khoa Nhân Tâm để chủ động phương án tài chính cho lộ trình điều trị.

Đầu tư công nghệ - bước đi dài hạn của Nha khoa Nhân Tâm

Với Nha khoa Nhân Tâm, đầu tư công nghệ không đơn thuần là bổ sung thiết bị mới mà nằm trong định hướng liên tục cải tiến quy trình điều trị gắn liền với phương châm “Lấy chữ tâm làm đầu”. Việc đầu tư hệ thống robot cấy ghép implant nhằm nâng cao khả năng chẩn đoán, lập kế hoạch và kiểm soát từng bước điều trị, hướng đến giải pháp phù hợp với tình trạng của mỗi người bệnh.

Khi kết hợp với chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, công nghệ hỗ trợ tiên tiến góp phần nâng cao độ chính xác trong điều trị và hướng đến kết quả phục hồi chức năng ăn nhai, thẩm mỹ ổn định, lâu dài.