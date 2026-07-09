Viettel Store ưu đãi đến 9 triệu đồng mùa tựu trường 2026

(VTC News) -

Điểm nhấn là iPhone 17 Pro Max 256GB chỉ 34.990.000 đồng khi đặt qua ứng dụng Viettel Tammi (150 suất/ngày). Khi mua tại website Viettel Store, kết hợp thu cũ đổi mới và đăng ký gói cước Viettel 5G, giá chỉ còn từ 33.790.000 đồng. Khách hàng còn được trả góp 0%, trả trước 0 đồng trong 12 tháng.

Ở phân khúc Android cao cấp, Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB có giá từ 27,49 triệu đồng khi mua kèm gói cước Viettel 5G và thanh toán qua thẻ MBBank hoặc Techcombank. Sản phẩm được hỗ trợ thu cũ lên đời đến 5 triệu đồng, trả góp 0% qua Samsung Finance+ và tặng 30 ngày xem World Cup trên TV360.

OPPO Find X9s (12GB + 256GB) giảm còn 20.990.000 đồng, thấp hơn 4 triệu đồng so với giá niêm yết, giảm thêm 2 triệu đồng khi thu cũ đổi mới, tặng bộ phụ kiện và nhiều chính sách bảo hành.

Ở phân khúc phổ thông, Xiaomi Redmi A7 chỉ từ 3.390.000 đồng; Honor X8d còn 7.790.000 đồng, giảm thêm 200.000 đồng cho giáo viên, học sinh, sinh viên; Vivo Y39 5G còn 5.990.000 đồng; TECNO SPARK 50 giá 4.390.000 đồng.

Laptop giảm đến 4 triệu đồng, giảm thêm 500.000 đồng cho giáo viên, học sinh, sinh viên, trả góp 0% và tặng quà. Huawei Watch GT6 46mm chỉ còn 4.150.000 đồng. Khách hàng còn được ưu đãi gói cước 5G150N từ 120.000 đồng/tháng đầu, 8GB/ngày. Chương trình diễn ra đến hết 12/07 với nhiều ưu đãi số lượng giới hạn.